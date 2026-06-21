École secondaire de la Cité-des-Jeunes
« Je suis SPECTRAculaire » - signé Mélissa Ferretti
Mélissa Ferretti, enseignante d'art dramatique à l'école de la Cité-des-Jeunes, n'est pas seulement touchée par la différence de certains élèves; elle est portée par celle-ci. Dans une volonté de montrer toutes les couleurs du spectre des différences chez les jeunes qu'elle côtoie, elle a eu l'idée de créer quelque chose de SPECTRAculaire.
Enseignante à temps plein mais aussi autrice de conte, elle a été marquée par la diversité présente chez ses élèves. C'est ce que célèbre son projet, soutenu par la Fondation de la Cité-des-Jeunes, d'écrire trois contes jeunesse qui ont été illustrés par trois de ses élèves. Ces histoires ont été inspirées par trois autres jeunes dont le parcours a croisé celui de Mélissa Ferretti.
Chacun de ses livres est une partie de la collection intitulée « Je suis SPECTRAculaire », en référence à la différence sous toutes ces formes. Ils parlent de liberté, d’acceptation de soi et de l’autre.
La collection a été officiellement lancée la semaine dernière dans une cérémonie où la différence et la diversité dans le parcours des élèves ont été soulignées. D'ailleurs, la Fondation a remis une bourse de 100 $ aux six élèves impliqués dans le projet de l'enseignante.
Cette dernière mijote présentement d'éventuels ajouts à la collection déjà bien amorcée.D’ici là, Mme Ferretti souhaite que le projet inspire le Centre de service scolaires des Trois Lacs et les écoles pour diffuser l’important message d’accueillir la différence avec ouverture et bienveillance.
D'ailleurs, en marge du volet création, les élèves d'art dramatique, et ce, dès septembre, utiliseront les contes afin d'animer des ateliers aux élèves du primaire sur l'accueil de la diversité avec curiosité, respect et bienveillance.
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