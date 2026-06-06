Une 16e édition pour la revue étudiante Ça, c'est de la science

Le vendredi 15 mai dernier, les enseignant(e)s et les étudiant(e)s du programme Sciences de la nature du Cégep de Valleyfield ont procédé au dévoilement de la 16 e édition de la revue scientifique Ça, c’est de la science!, un document résumant et vulgarisant les travaux synthèses des finissant(e)s du programme préuniversitaire.

Cette publication scientifique offre une chance unique de plonger au cœur des mystères insondables du savoir, un univers aussi captivant qu'insaisissable, à la frontière de notre compréhension. La Direction du Cégep de Valleyfield se réjouit de soutenir des projets pédagogiques novateurs et inspirants tels que celui-ci, dont l’impact éducatif rayonne jusqu’au sein de la communauté régionale!

Ça, c’est de la science! est une publication qui explore, de manière accessible et captivante, des réflexions scientifiques autour d’un large éventail de thèmes contemporains, tels que : les bénéfices de l’ail pour les infections, les mathématiques au cœur de la musique, les microplastiques dans l’eau et un fusil à eau qui est aussi un parapluie. L’objectif principal de cette édition est de souligner l’omniprésence de la science dans notre quotidien, influençant chaque aspect de notre vie. En tout, ce sont 12 articles scientifiques qui ont retenu l’attention du comité de sélection et de rédaction formé de 7 enseignant(e)s et 14 étudiant(e)s du département de Sciences de la nature.

Le dévoilement de la revue scientifique, qui a eu lieu au Café chez Rose, a marqué une conclusion réussie à cette session d'études pour les étudiant(e)s du programme préuniversitaire. En compagnie des étudiant(e)s Élia Bourdeau, Francis Leduc, Danick Laflamme et Mathis Godhue, c’est avec enthousiasme et beaucoup d’humour que M. Bénédict Plante, coordonnateur du programme Sciences de la nature et membre du comité de rédaction de la revue, a partagé la coanimation du lancement de cet ouvrage.

En plus de la présentation officielle de la revue, une version agrandie de sa nouvelle couverture a été révélée et a suscité des applaudissements enthousiastes! La présentation visuelle des articles donne à la revue une dimension moderne et professionnelle, garantissant ainsi à ses versions papier et numérique une popularité indéniable. À noter que l’identité visuelle de cette couverture est une réalisation conjointe entre les étudiant(e)s rédacteur(-trice)s de la revue et la technicienne en arts graphiques du Cégep, Mme Madeleine Charette.

Des exemplaires sont disponibles à la réception du campus de Valleyfield et, cet automne, près de 1 600 copies seront distribuées, entre autres, dans les écoles secondaires de la région. La revue est également disponible en version électronique sur le site Web du Cégep de Valleyfield au https://www.cegepvalleyfield.ca/programmes/programme/sciences-de-la-nature/.

Des bourses offertes en grand nombre!

Grâce à deux généreux donateurs, M. Serge Lecompte, ingénieur électricien retraité et homme d’affaires, et M. Michel Vinet, pharmacien retraité, la Fondation du Cégep de Valleyfield a remis 13 bourses qui ont été attribuées spécifiquement pour la revue scientifique, tandis que 20 bourses ont été données pour souligner la persévérance et la réussite scolaire des étudiant(e)s du programme.

Le comité responsable de la 16e édition de la revue scientifique tient à exprimer sa sincère gratitude à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet annuel, une grande source de fierté pour les étudiant(e)s du programme Sciences de la nature!