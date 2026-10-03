Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Samedi 3 octobre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Hudson

Quoi: Vente d'oeuvres d'art du Bunker;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Journée automnale multiculturelle de l'Embouchure;

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 11 h à 17 h;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Inauguration caserne et ateliers municipaux Saint-Zotique;

Où: 105, 69e avenue, Saint-Zotique, QC, J0P 1Z0;

Quand: 13 h;

Municipalité de Saint-Télesphore

Quoi: Festival d'automne de Saint-Télesphore

Où: Parc André-Leblanc (1598 chemin de Saint-Télesphore, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);

Quand: 14 h à 21 h;

Ville de Hudson

Quoi: Soltice - Ensemble de musique celtique;

Où: Hudson Creartive Hub - Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 20 h à 22 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Inauguration caserne et ateliers municipaux Saint-Zotique;

Où: 105, 69e avenue, Saint-Zotique, QC, J0P 1Z0;

Quand: 13 h;

Ville de Rigaud

Quoi: Atelier Bonheur et Liberté;

Où: 111 chemin de la Baie Quesnel, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;

Quand: 9 h à 17 h;

Dimanche 4 octobre:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;

Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;

Quand: 7 h à 23 h ;

Municipalité des Cèdres

Quoi: Sculptures en liberté au Vignoble d'Ovila;

Où: 1468 chemin Saint-Féréol, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1H1;

Quand: 11 h;