Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Samedi 3 octobre:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Vente d'oeuvres d'art du Bunker;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Journée automnale multiculturelle de l'Embouchure;
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 11 h à 17 h;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Inauguration caserne et ateliers municipaux Saint-Zotique;
Où: 105, 69e avenue, Saint-Zotique, QC, J0P 1Z0;
Quand: 13 h;
Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Festival d'automne de Saint-Télesphore
Où: Parc André-Leblanc (1598 chemin de Saint-Télesphore, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);
Quand: 14 h à 21 h;
Ville de Hudson
Quoi: Soltice - Ensemble de musique celtique;
Où: Hudson Creartive Hub - Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 20 h à 22 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Inauguration caserne et ateliers municipaux Saint-Zotique;
Où: 105, 69e avenue, Saint-Zotique, QC, J0P 1Z0;
Quand: 13 h;
Ville de Rigaud
Quoi: Atelier Bonheur et Liberté;
Où: 111 chemin de la Baie Quesnel, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0;
Quand: 9 h à 17 h;
Dimanche 4 octobre:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Parcours évolutif d'Halloween au Parc-nature Harwood;
Où: 3900 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 0G1;
Quand: 7 h à 23 h ;
Municipalité des Cèdres
Quoi: Sculptures en liberté au Vignoble d'Ovila;
Où: 1468 chemin Saint-Féréol, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1H1;
Quand: 11 h;
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