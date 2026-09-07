Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre?

L’initiative de cette journée de congé, soit la fête du Travail, provient des États-Unis. Dans un contexte de développement du capitalisme industriel et d’avènement de la classe ouvrière, près de 15 000 travailleurs syndiqués ont défilé à New York en 1882 devant une foule estimée à 250 000 personnes. L’objectif derrière ces revendications était l’obtention de la journée de huit heures de travail.

L’objectif consistait à consacrer une journée pour honorer les travailleurs syndiqués de la ville afin de montrer leur force et leur solidarité. La date du premier lundi de septembre a été retenue non pas pour commémorer un évènement particulier, mais parce qu’elle se situe à peu près entre le 4 juillet, chômé aux États-Unis, et l'Action de grâce, le fameux Thanksgiving.

S'inspirant des États-Unis, le Canada embarque dans le mouvement en 1886. À Montréal, on célèbre la journée avec un important défilé renouvelé jusqu'en 1952. C'est en 1894 que la Chambre des communes fait du premier lundi de septembre un jour férié, le 4e à l’époque, avec trois autres fêtes chômées non religieuses : le Jour de l’An, le jour de la Confédération et la fête de la reine Victoria.

Quant au gouvernement du Québec, il a légalisé la fête en 1899. C’est à cette époque que les commissions scolaires ont pris l’habitude de retarder le début de la rentrée au lendemain de la fête du Travail.

Jusqu'au début des années 1950, ce sont les organisations ouvrières qui organisent les célébrations de la fête du Travail, au Canada. Si l'événement sert de tribune aux syndicats pour mettre de l'avant leurs revendications, il permet aussi la construction de l'identité de classe des travailleurs tout en étant un moment de repos et de socialisation à l'extérieur du travail.

Elle est déclarée fériée dans de nombreux pays comme la Belgique, l’Allemagne, l’Algérie, l’Italie, l’Espagne, le Ségénal, la France, le Luxembourg et le Portugual.

En guise de clin d’œil à cette lutte ouvrière qui a marqué l’histoire, l’augmentation du salaire minimum est effective le 1er mai de chaque année.