Une exposition, cinq talents à Saint-Lazare

Depuis ce jeudi 3 septembre et jusqu'au 30 octobre prochain, la bibliothèque de Saint-Lazare est heureuse d’accueillir le collectif Les Peinturelles, composé de cinq artistes de différentes générations qui partagent une passion commune pour la peinture depuis plus de dix ans.

Depuis quatre ans, elles présentent leurs œuvres dans divers lieux de la région, permettant au public de découvrir la richesse et la diversité de leurs univers artistiques. Chacune se distingue par son style, sa technique et sa sensibilité, contribuant à une exposition riche en couleurs, en émotions et en créativité.

Sous le thème Reflets et Lumières, les artistes proposent leur interprétation du ciel, un sujet qu’elles ont exploré ensemble tout en le réinventant chacune à leur façon. L’exposition présente également diverses œuvres inspirées de thèmes qui leur sont chers.

Tous les amateurs d'art, résidents ou non de Saint-Lazare sont les bienvenus durant les heures d'ouverture de ce lieu de savoir pour admirer l'exposition de Francine Bertrand, Claudine Dancause, Francine Dumoulin, Diane Migneron et Geneviève Toutant.

Lieu

Bibliothèque municipale de Saint-Lazare

1275, rue du Bois

Saint-Lazare (Québec) J7T 3B5450-424-8000 ext. 260