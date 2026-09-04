Les appels de dossiers débutent pour une résidence artistique du CACVS

​Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) a confirmé le jeudi 3 septembre qu'il allait accepter les nouvelles propositions de projets pour la résidence artistique de dix semaines qui aura lieu à son siège social et qui évoluera sous la thématique d'Arts en commun.

Le CACVS offre une opportunité de création et de visibilité publique en mettant à la disposition des artistes ou des collectifs d’artistes un lieu de création unique et enrichissant. Cette fameuse retraite artistique se conclura par une sortie de résidence in situ, dont la formule sera déterminée en fonction de la pratique artistique et de la capacité du lieu d’accueil. La forme finale peut se concrétiser de multiples façons, incluant, mais sans s'y limiter, les installations, la performance, les conférences et les expositions à la galerie.

Comprendre la thématique d'Arts en commun

Et si l’art était aussi une façon de créer des liens ? Le CACVS est ainsi à la recherche d'un, d'une ou des artistes curieux, créatifs et ouverts à la rencontre, qui souhaitent profiter d'un espace de création pour tisser des liens avec d’autres pratiques artistiques, d'autres façons de penser et de créer, tout en assurant un lien avec le public.

Le CACVS tente donc de mettre en place un projet d'où les idées, les humains et les pratiques émergeront. C’est l’entraide, la collaboration, le partage des savoir-faire et la création de réseaux humains. C’est aussi la possibilité de faire dialoguer différentes formes d’art : arts visuels, métiers d’art, musique, danse, théâtre, performance, écriture ou toute autre pratique pouvant trouver sa place dans l'espace proposé.

« Il ne s'agit pas nécessairement de créer une œuvre qui « illustre » le maillage ; nous souhaitons avant tout accueillir une démarche qui peut faire naître des liens, des échanges ou des croisements inattendus », exprime Olivier Bruel, agent aux communications du CACVS.

Il ajoute : « Le maillage est un dialogue constant, nous sommes donc ouverts aux propositions qui laissent une place à l'expérimentation, à la rencontre et à ce qui peut émerger au fil de la résidence. »

Conditions et critères de participation

L’espace mis à la disposition de l’artiste ou du collectif est à aire ouverte et partagé avec les bureaux du CACVS. Les projets devront être compatibles avec l’environnement. À titre d’exemple, le port d’écouteurs serait nécessaire pour jouer d’un instrument de musique.

Selon les besoins, de l’équipement supplémentaire pourrait être mis à la disposition de l’artiste ou du collectif, sous réserve des ressources disponibles. Notons finalement qu'un cachet de 4 000 $ est également offert.

Pour participer, les artistes soumettant leur candidature doivent résider dans une des villes ou municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges desservies par le CACVS et être disponibles pour une durée minimale de dix heures par semaine pour un total de 100 heures ainsi que pour la sortie prévue dans le cadre de la résidence.

Les propositions seront évaluées selon la qualité et l’originalité du dossier en lien avec la thématique, l’intérêt à disposer du local pour la réalisation, la qualité des réalisations antérieures et du cheminement créatif, la faisabilité du projet, son potentiel quant à la sortie de résidence et le nombre d’artistes et/ou de collaborateurs impliqués, le cas échéant.

Chaque dossier soumis devra comprendre :

– Un curriculum vitae artistique ;

– Une explication de la démarche visée ;

– Une lettre démontrant la motivation à disposer du local dans le contexte d’une résidence ;

– Une description du projet de création proposé ainsi que l’horaire de présence proposé ;

– Une liste exhaustive des besoins techniques ;

– Un lien vers le site web (ou page Facebook/Instagram professionnelle).

Les artistes et les collectifs sont tenus de faire parvenir leur dossier complet, en un seul document PDF à Karina De Nobriga, coordonnatrice du CACVS : kdenobriga@cacvs.ca, avant le dimanche 18 octobre à 23 h 59.

​Le CACVS a pignon sur rue au 280, boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion, à même le pôle civique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans un grand local où les fenêtres, et donc la lumière naturelle, sont abondantes. Le CACVS vise à rendre le lieu dynamique et ouvert sur la communauté, et considère que le programme de résidence participe directement à cette vitalité. Il en va du même constat pour ce qui est de sa galerie, attenante au local, qui permet de mettre en valeur les œuvres des artistes en plus de leur permettre de toucher une rémunération.

Pour connaître tous les détails techniques et les différentes modalités, les artistes intéressés sont invités à consulter cette page web.