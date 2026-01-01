La Navette Mont Rigaud reprend du service cet automne

Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air et de découvertes locales : la Navette Mont Rigaud reprend du service pour la saison automnale! Du 12 septembre au 25 octobre, tous les samedis et dimanches, les visiteurs pourront bénéficier d’un service de transport gratuit et sans réservation pour se déplacer facilement entre plusieurs attraits du mont Rigaud et profiter pleinement des couleurs et des activités automnales, en plus de bénéficier d’offres exclusives!

Dans le cadre de ce projet visant à faciliter les déplacements entre les attraits de la montagne, la navette offre une façon simple et pratique de multiplier les découvertes, sans avoir à reprendre la voiture entre chaque arrêt. Les visiteurs peuvent ainsi monter à bord à l’un des attraits participants, descendre pour profiter d’une activité, puis reprendre la navette pour poursuivre leur journée ailleurs sur la montagne.

Une navette gratuite, des avantages exclusifs

L’un des principaux avantages de la Navette Mont Rigaud réside dans les privilèges exclusifs offerts par les attraits participants. Les utilisateursrecevront des cartesleur permettant de bénéficier de différentes offres chez les partenaires participants.

Parmi les avantages proposés cet automne :

- 10 % de rabais au Mont Rigaud sur l’accès aux activités;

- 15 % de rabais à Arbraska sur l’achat d’un billet journalier;

- 15 % de rabais à la Microbrasserie Loup-Garou à l’achat d’un combo bière et repas;

- un breuvage chaud gratuit à l’Auberge des Gallant, à déguster auprès du feu de foyer extérieur;

- une visite d’interprétation de l’érable gratuite à la Sucrerie de la Montagne;

- entrée gratuite au Festival des Couleurs pour les 12 premiers utilisateurs (10 au 12 octobre uniquement);

- 10 % de rabais au Camping Choisy sur la location d’une unité d’hébergement, selon les modalités applicables.

Ces offres exclusives s’ajoutent à la possibilité de découvrir gratuitement d’autres attraits de la montagne, dont les Sentiers de L’escapade et le parc Chartier-De Lotbinière.

Une façon simple d’explorer le mont Rigaud

La navette effectue une boucle entre les différents attraits participants à intervalles réguliers. Les visiteurs peuvent donc laisser leur voiture à l’un des sites desservis et utiliser la navette pour explorer la montagne, sans avoir à se soucier du stationnement ou à reprendre leur véhicule entre chaque activité.

Aucune réservation n’est requise pour monter à bord : il suffit de se présenter à l’un des arrêts. Les places sont toutefois limitées et l’accès se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Un agent d’expérience touristique accompagne les passagers à bord afin de les renseigner sur le circuit, les attraits et les offres disponibles.

Plusieurs expériences en une seule journée

La Navette Mont Rigaud permet de combiner plusieurs expériences au cours d’une même journée. Le circuit permet ainsi de passer facilement d’un attrait à l’autre et de découvrir différentes facettes du mont Rigaud, qu’il s’agisse de plein air, de gastronomie, de terroir ou de découverte du territoire. Les visiteurs peuvent notamment parcourir les 27 km de sentiers en forêt des Sentiers de L’escapade, vivre une expérience d’hébertisme aérien à Arbraska, découvrir les bières et l’ambiance conviviale de la Microbrasserie LoupGarou, ou encore explorer le site patrimonial de la Sucrerie de la Montagne. Au Mont Rigaud, les amateurs de plein air peuvent entre autres parcourir les sentiers de randonnée et de vélo de montagne. Le Camping Choisy constitue une halte pour manger au casse-croûte, alors que l’Auberge des Gallant permet de profiter de ses jardins et de ses installations, dont le réputé restaurant Le 1171. Tous deux offrent également des options d’hébergement pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour.

Lors de la fin de semaine de l’Action de grâce qui s’annonce très festive sur la montagne, avec le Festival de couleurs et les Weekends des couleurs au Mont Rigaud, la navette est tout indiquée afin d’éviter les problèmes de stationnement.

« La Navette Mont Rigaud permet de profiter de la montagne autrement, en combinant plusieurs expériences au cours d’une même journée. La gratuité du service, l’absence de réservation et les offres exclusives rendent l’expérience particulièrement intéressante pour les visiteurs qui souhaitent découvrir plusieurs attraits sans avoir à reprendre leur voiture », souligne Angélique L’Écuyer, commissaire au développement de l’offre touristique chez Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV).

Avec un service offert pendant toute la période des couleurs, la navette permet ainsi de découvrir les différents attraits du mont Rigaud et de profiter pleinement de la saison automnale.

La Navette Mont Rigaud sera en service tous les samedis et dimanches du 12 septembre au 25 octobre 2026. Veuillez noter une nouveauté que pour cette édition, un passage supplémentaire à la Gare Vaudreuil est prévu le samedi à 14 h 26. Pour connaître l’horaire détaillé, les arrêts, les modalités et l’ensemble des offres exclusives proposées aux utilisateurs, consultez la page officielle de la Navette Mont Rigaud : tourismevs.com/navettemontrigaud.

Ce projet est coordonné par DEV, en collaboration avec les attraits participants, avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de Tourisme Montérégie, dans le cadre du Plan montagnes.