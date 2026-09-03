OSJVS: un nouveau cours de violoncelle pour les 6 à 8 ans

L’Orchestre symphonique des jeunes de Vaudreuil-Soulanges (OSJVS) sous la direction artistique de Judy Hung est actuellement à la recherche de musiciens pour compléter ses rangs en vue de la saison 2026-2027.

Au quotidien, l'Orchestre des jeunes de Vaudreuil-Soulanges se donne la mission d'apprendre aux jeunes musiciens à jouer de la musique de chambre et d'orchestre, de la période baroque aux compositeurs québécois actuels, de développer des compétences et des connaissances musicales, de partager leur passion pour la musique et de faire connaître la musique, les compositeurs et les instruments d'orchestre de tous genres à la communauté de Vaudreuil-Soulanges.

En mode recrutement pour les deux orchestres

Les candidats intéressés de 14 ans et plus, qui pratiquent la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, le cor, la trompette, le trombone, le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, le piano et les percussions, doivent savoir lire la musique et prendre rendez-vous via le formulaire d'inscription aux auditions accessible sur le site Internet de l'organisme.

Pour l'orchestre senior, la session se tient tous les samedis de septembre 2026 à mai 2027, de 15 h à 16 h 30 à l'École du Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste (2, avenue de la Fabrique, Vaudreuil-Dorion), à l'église de Saint-Clet et, à l’occasion, à l'église Valois-Unie. Des frais de participation pour la saison 2026-2027 de 215 $ devront être défrayés.

L'OSJVS recherche également de jeunes violonistes et violoncellistes âgés de 6 à 14 ans, ayant une certaine expérience de jeu, pour rejoindre son Orchestre Junior. Les candidats doivent savoir lire la musique. La session se tient les samedis, de septembre 2026 à mai 2027, de 14 h à 14 h 50 à l'École du Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste (2, avenue de la Fabrique, Vaudreuil-Dorion), à l'église de Saint-Clet et, à l’occasion, à l'église Valois-Unie. Des frais de participation pour la saison 2026-2027 de 100 $ devront être déboursés.

S'initier au violoncelle entre 6 et 8 ans

Dès octobre, l'OSJVS offrira des cours de violoncelle pour débutants cet automne, en formule individuelle et en groupe. Ce programme est spécialement conçu pour les jeunes débutants de la région de Vaudreuil-Soulanges, âgés de 6 à 8 ans. Les instruments sont fournis. L'objectif est d'encourager les jeunes de la région à découvrir le violoncelle et à développer leur intérêt pour la musique.

Le professeur est Dmitry Babic, violoncelle solo et diplômé du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, lauréat du Concours de quatuors à cordes Chostakovitch. Il enseigne également au Collège Jean-de-Brébeuf et au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

La session de huit cours se tiendra les samedis, du 3 octobre au 28 novembre 2026. Les cours de groupe auront lieu de 14 h à 14 h 50, en alternance avec les cours privés. Les cours privés auront lieu les samedis après-midi, sur rendez-vous. Il n’y aura pas de cours le 10 octobre en raison de la fin de semaine de l’Action de grâce. Les cours prendront place à L'école du Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste (2, avenue de la Fabrique, Vaudreuil-Dorion). Des frais de 100$ pour la session complète seront demandés.

Pour s'inscrire: https://www.osjvs.org/fr/audition.