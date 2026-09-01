1er septembre: une date charnière dans l'histoire de Coteau-du-Lac

En 2007, le Pavillon Wilson est démoli avant d’être rebâti et inauguré le 8 juin 2009

Saviez-vous que la date d’aujourd’hui, soit le 1er septembre, s’avère importante dans l’histoire de la Ville de Coteau-du-Lac? En effet, si on parcourt les éphémérides de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac, il faut remonter au 1er septembre 1847 pour comprendre pourquoi c’est le cas.

Fait intéressant, c’est toutefois dès 1789 que le nom de la Ville qu’on connaît aujourd’hui est apposé à un bureau de poste aménagé dix ans après la construction d’un canal pour contourner les rapides entre le Lac Saint-Louis et le Lac Saint-François.

À cette date en 1847 est survenue l’abolition de la municipalité de la paroisse de Coteau-du-Lac qui avait été fondée deux ans plus tôt, soit le 8 juin 1845.

C’est sept ans plus tard, en 1854 que l’église Saint-Ignace est inaugurée. La même année, le 18 décembre, le régime seigneurial est aboli.

Puis, le 1er juillet 1855, c’est la constitution de la municipalité de la paroisse Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac. Celle-ci restera en place pendant cinq décennies, avant de devenir le 5 novembre 1907, la municipalité du village de Coteau-du-Lac, une entité séparée de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac.

Plus d’un an plus tard, le 23 décembre 1908, la petite communauté est touchée par un malheur : l’église paroissiale est au cœur d’un incendie. Fort heureusement, les murs tiennent encore debout. C’est donc sur ses murs que la nouvelle église est reconstruite en 1910 et on la dote d’un orgue Casavant.

En 1923, la population de la paroisse Saint-Ignace atteint le chiffre de 1200 âmes. Un an plus tard, le Pavillon Wilson voit le jour. En 1927, l’église se refait une beauté. Le peintre Guido Nincheri s’inspire, pour créer les 20 têtes d’ange de la voûte, des jeunes filles qui fréquentent le couvent de la localité à la même époque.

En 1930, l’Académie Wilson, située sur la rue Principale est ouverte pour répondre à la demande croissante en matière d’éducation. L’établissement est fermé en 1998 puis ouvert de nouveau en 2001. Des jeunes fréquentent toujours ce lieu de savoir.

En 1957, l’école Saint-Ignace est construite à son tour. En 1962, c’est au tour de la Caisse Desjardins de s’établir sur le territoire municipal. Le 6 février 1982, on regroupe les municipalités de la paroisse de Saint-Ignace-de-Coteau-du-Lac et du Village de Coteau-du-Lac sous un seul et même nom.

En 1992, Coteau-du-Lac procède à la construction d’une usine de filtration municipale. Le 5 juin 1994, la Bibliothèque Wilson ouvre ses portes. La même année, le gentillé coteaulacois est adopté pour désigner les citoyens de Coteau-du-Lac.

Les plus âgés se souviendront sans doute que le 7 décembre 1996, on inaugure la Régie intermunicipale de police des Seigneuries qui dessert les municipalités de Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Saint-Clet et Saint-Lazare.

En 1997, la bibliothèque Wilson est renommée pour rendre hommage à Jules-Fournier. L’année 1998 est marquée par la construction du pavillon de l’Éclusière de l’école primaire de Coteau-du-Lac.

Quatre-vingt dix ans après l’incendie qui a détruit l’église paroissiale, celle-ci est de nouveau au cœur d’un brasier le 8 décembre 1998. Fort heureusement, les murs tiennent le coup une fois de plus. Il faudra attendre en 2004 pour que celle-ci soit reconstruite sur les murs de la première.

En 2002, plusieurs services de police municipaux, dont celui de Coteau-du-Lac sont abolis et leurs agents sont intégrés à la Sûreté du Québec.

En 2007, le Pavillon Wilson est démoli avant d’être rebâti et inauguré le 8 juin 2009.

C’est le 13 octobre 1997 que la municipalité de Coteau-du-Lac devient la Ville de Coteau-du-Lac. Le 11 mars 2008, un incendie détruit l’hôtel de ville de la localité avant que l’endroit soit reconstruit au cœur du noyau villageois le 12 juin 2011.

Le 16 juin 2009, le centre de distribution de Canadian Tire, Genco, ouvre ses portes dans le parc industriel de Coteau-du-Lac, créant ainsi 600 emplois à temps plein et 300 emplois à temps partiel.

En 2013, les citoyens de Coteau-du-Lac assistent à l’inauguration de la piste de BMX située au parc nature 4 saisons.

Plus largement, dans l’histoire régionale, le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges a retracé une éphéméride datant du 1er septembre 1760. En voici la description sur son site Internet :