Artistes recherchés pour exposer à la galerie du CACVS

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche d'un ou une artiste en arts visuels pour exposer dans ses locaux du 2 novembre 2026 au 12 février 2027.

​Mandataire du déploiement de la politique culturelle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le CACVS travaille à l'épanouissement des arts et de la culture dans Vaudreuil-Soulanges.



Le présent appel de dossiers s'inscrit dans ce déploiement, en visant à soutenir et reconnaître la pratique et les activités culturelles professionnelles et amateurs. Le CACVS souhaite mettre en valeur le talent et la créativité des artistes de Vaudreuil-Soulanges en offrant la possibilité d'exposer dans la galerie adjacente à ses locaux, situés dans le pôle civique (280, Boul. Harwood à Vaudreuil-Dorion). ​

Détails techniques

- L'exposition se déroulera du 2 novembre 2026 au 12 février 2027;

- Deux murs sont disponibles, soit un de 18 pieds et un de 13 pieds. Les deux murs sont face à face et chacun est équipé d’un système d’accrochage de type « clic rail »;

- L’espace étant trop restreint pour des œuvres tridimensionnelles, celles-ci ne sont pas acceptées;

- Un cachet de 300$ sera offert à l'artiste exposant, ainsi qu’un service de promotion (médias sociaux);

- Le CACVS se chargera de produire une affichette contextualisant l’exposition;

- Le transport, l'accrochage et l’impression d’étiquettes sont sous la responsabilité de l'artiste.

Il est possible, durant l’exposition, de réserver les locaux du CACVS afin d’organiser un vernissage. L’espace est offert gratuitement. Le CACVS ne prendra pas en charge l'organisation de l'événement, les services extérieurs ou tout achat qui s'y rattache (vin, canapés, accessoires de décoration, etc.

Conditions

- Résider dans une des villes ou des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges desservies par le CACVS;

- Être membre du CACVS (devenir membre gratuitement en cliquant ici);

- Être disponible pour procéder à l'accrochage et au décrochage aux dates indiquées (2 novembre pour l’accrochage et 12 février pour décrocher l’exposition).​



​Comment soumettre un dossier?

Les artistes intéressé(e)s peuvent soumettre un dossier contenant les éléments suivants:

- Un curriculum vitae artistique;

- Leur démarche artistique;

- Une documentation visuelle (5 à 7 photos), ainsi qu’une description des œuvres sélectionnées. (Tous les médiums, formats et styles sont acceptés, dans les limites de la capacité d'accueil du lieu);

- Un lien vers le site web (ou page Facebook/Instagram professionnelle) le cas échéant.

La date limite de réception des dossiers est fixée au dimanche 4 octobre 2026. Les œuvres présentées doivent être accessibles à un public de tous âges.



Pour soumettre un dossier: Karina De Nobriga, coordonnatrice du CACVS: kdenobriga@cacvs.ca.