Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Samedi 29 août:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Marché créatif au Terrasse-Café;
Où: Terrasse-Café, 1, 1er boulevard, Terrasse-Café, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 554;
Quand: 10 h à 15 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Tournesols en fleurs;
Où: Domaine La Belle (75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: Heures variables;
Ville de Hudson
Quoi: Café avec la mairesse Hutchinson;
Où: Maison Halcro (539 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à midi;
Ville de Hudson
Quoi: Séance de yoga à Greenwood;
Où: Centre d'histoire Greenwood (254 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 11 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Spectacle de Last of the Red Hot Lovers
Où: Hudson Village Theater (28 rue Wharf, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 14 h à et 16 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Hurricane Jane;
Où: Espace des Muses (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, J7T 2T3);
Quand: 19 h à 22 h;
Ville de L'Île-Perrot
Quoi: Spectacle Mendelssohn voyage avec Galileo;
Où: Église Sainte-Rose-de-Lima (300 boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Québec, J7V 3G5);
Quand: 19 h 30;
Dimanche 30 août:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Tournesols en fleurs;
Où: Domaine La Belle (75, route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: Heures variables;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Atelier de bricolage de marionnettes perroquet;
Où: Placottoir du Parc du canal de Soulanges (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: Heures variables;
Ville de Hudson
Quoi: Atelier Art en folie avec Kokobrik;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 9 h à 11 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Vente d'oeuvres d'arts et d'objets de collection;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 rue Main, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Hudson
Quoi: Spectacle de Last of the Red Hot Lovers
Où: Hudson Village Theater (28 rue Wharf, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);
Quand: 14 h à et 16 h 30;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;
Exposition d’automne de l’Association des artistes de Lakeshore 2026
L'exposition d'automne marquant le 70e anniversaire de l’Association des Artists de Lakeshore tiendra au Centennial Hall, situé au 288, chemin Lakeshore à Beaconsfield (Québec), les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Près de cinquante artistes de l'association exposeront leurs œuvres tant à l'extérieur, sur le site du Centennial Hall, qu'à l'intérieur du bâtiment. Un tiers des recettes sera reversé à l'organisme On Rock Community Services at banque alimentaire. Une œuvre intitulée « Avec mon frère », réalisée par membre-artiste Martine Legrand, sera offerte pour un tirage au sort. L'exposition est organisée en partenariat avec la Ville de Beaconsfield afin de promouvoir le nouveau centre culturel de Beaconsfield, actuellement en construction. Pour en savoir plus sur l'association et ses artistes membres, veuillez consulter le site artlakeshore.com.
Lakeshore Association of Artists Autumn Exhibition 2026
The Lakeshore Association of Artists 70 th anniversary Autumn Exhibition will take place at Centennial Hall, 288 Lakeshore Road in Beaconsfield Quebec on Saturday September 19 and Sunday September 20 from 10 AM to 5 PM. Nearly fifty of the association artists will be exhibiting their artwork on the grounds of Centennial Hall and inside the building. One third of proceeds will benefit On Rock Community Services and Food Bank. A raffle donation painting entitled “Avec mon frère” by artist- member Martine Legrand will be featured. The exhibition will be held in affiliation with the City of Beaconsfield, promoting the new Beaconsfield Cultural Center which is currently under construction. For more information about the Association and its artist members, visit artlakeshore.com.