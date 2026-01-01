Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Vendredi 21 août:

Ville de Hudson

Quoi: Spectacle de Last of the Red Hot Lovers;

Où: Hudson Village Theater (28 rue Wharf, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à et 16 h 30;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festifleurs;

Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Sonicwave;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Festi Ouest;

Où: Parc Bédard (1591 Avenue Bédard, Saint-Lazare, J7T 2W7);

Quand: Heures variables;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival Artefact;

Où: Parc 405 (405 Av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2M7);

Quand: Dès 19 h;

Samedi 22 août:

Ville de Hudson

Quoi: Spectacle de Last of the Red Hot Lovers

Où: Hudson Village Theater (28 rue Wharf, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à et 16 h 30;

Ville de Hudson

Quoi: Auteurs-compositeurs à l'honneur - Duos et collaborations;

Où: Hudson Creative Hub créatif (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à à 17 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festifleurs;

Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: Heures variables;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival Artefact;

Où: Parc 405 (405 Av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2M7);

Quand: Dès 18 h;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Spectacle de Clément Courtois;

Où: 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5S4;

Quand: 18 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Stéréo2types+;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Festi Ouest;

Où: Parc Bédard (1591 Avenue Bédard, Saint-Lazare, J7T 2W7);

Quand: Heures variables;

Dimanche 23 août:

Ville de Hudson

Quoi: Spectacle de Last of the Red Hot Lovers

Où: Hudson Village Theater (28 rue Wharf, Hudson, Québec. Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à et 16 h 30;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festifleurs;

Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Festi Ouest;

Où: Parc Bédard (1591 Avenue Bédard, Saint-Lazare, J7T 2W7);

Quand: Heures variables;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Course Brian Liew;

Où: Westwood Junior Turf (2876 chemin Saint-Louis, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2C3);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Rivière-Beaudette

Quoi: Tombola - Journée festive

Où: 829 rue Principale, Rivière-Beaudette, Québec, Canada, J0P 1R0);

Quand: 11 h 30 à 18 h 30;

Exposition d’automne de l’Association des artistes de Lakeshore 2026

L'exposition d'automne marquant le 70e anniversaire de l’Association des Artists de Lakeshore tiendra au Centennial Hall, situé au 288, chemin Lakeshore à Beaconsfield (Québec), les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Près de cinquante artistes de l'association exposeront leurs œuvres tant à l'extérieur, sur le site du Centennial Hall, qu'à l'intérieur du bâtiment. Un tiers des recettes sera reversé à l'organisme On Rock Community Services at banque alimentaire. Une œuvre intitulée « Avec mon frère », réalisée par membre-artiste Martine Legrand, sera offerte pour un tirage au sort. L'exposition est organisée en partenariat avec la Ville de Beaconsfield afin de promouvoir le nouveau centre culturel de Beaconsfield, actuellement en construction. Pour en savoir plus sur l'association et ses artistes membres, veuillez consulter le site artlakeshore.com.

Lakeshore Association of Artists Autumn Exhibition 2026

The Lakeshore Association of Artists 70 th anniversary Autumn Exhibition will take place at Centennial Hall, 288 Lakeshore Road in Beaconsfield Quebec on Saturday September 19 and Sunday September 20 from 10 AM to 5 PM. Nearly fifty of the association artists will be exhibiting their artwork on the grounds of Centennial Hall and inside the building. One third of proceeds will benefit On Rock Community Services and Food Bank. A raffle donation painting entitled “Avec mon frère” by artist- member Martine Legrand will be featured. The exhibition will be held in affiliation with the City of Beaconsfield, promoting the new Beaconsfield Cultural Center which is currently under construction. For more information about the Association and its artist members, visit artlakeshore.com.