Le Héron à pédales sera exposé au coeur du Parc nature

Le samedi 29 août marquera une date importante pour l'art public dans Vaudreuil-Soulanges puisque l'œuvre intitulée Le Héron à pédales sera officiellement révélée. La sculpture géante, créée en partie par l'artiste de Saint-Polycarpe Carl Vincent, a été réalisée en collaboration avec l'organisme d'insertion socioprofessionnelle le Zèbre Rouge.

En effet, une série d'ateliers de médiation culturelle ont permis aux usagers de contribuer à la création de l'œuvre et de faire des liens entre l'art, le développement durable et l'inclusion sociale. En utilisant des vélos en fin de vie, le projet, rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS), insiste sur le recyclage et le réemploi, la créativité ainsi que l'implication de tous.

« Le Héron à pédales, ce n'est pas juste une œuvre d'art. C'est la preuve que lorsqu'on met en valeur les talents de chacun, qu'on offre une seconde vie aux matériaux et qu'on crée des espaces de rencontre, une communauté entière peut prendre son envol », exprime Nadine Bissonnette, médiatrice culturelle et sociale.

L'œuvre se distingue justement par son caractère interactif puisqu'un mécanisme actionné par le pédalage donne vie aux ailes de l'oiseau. La soirée culminera au moment où chaque citoyen contribuera à l'envol du héron en question.

Une expérience immersive sera proposée lors du vernissage du 29 août, intitulé La première envolée, qui aura lieu près du belvédère du Parc Nature de Pointe-des-Cascades. Le Héron à pédales est d'ailleurs inspiré par le patrimoine naturel de la municipalité riveraine.

Le 5 à 7 prévu cette soirée-là est accessible gratuitement à toute la population. La musique de DJ JosiPop, les marionnettes géantes du Crapaud Cornu transformeront l'espace au pied du belvédère en un univers magique et unique au centre de Pointe-des-Cascades.