Le blues en vedette à L'Île-Perrot les 11 et 12 septembre

Cette année, le VIP en Blues aura lieu au parc Michel-Martin, situé derrière l’hôtel de ville de L’Île-Perrot

La Ville de L’Île-Perrot a dévoilé le jeudi 13 août en soirée, à l’occasion du dernier jeudi mondain, la programmation de la 14e édition du VIP en blues, qui se tiendra les 11 et 12 septembre prochains au parc Michel-Martin.

Cette nouvelle édition offrira un accès gratuit au public, avec une programmation variée sur deux jours, pensée pour les amateurs de blues et les visiteurs en quête d’une ambiance festive. Le public pourra compter sur Martin Lachance, animateur de l’émission radio Sous un Ciel Blues et expert en blues, qui sera sur place pour animer l’événement.

Programmation:

Vendredi 11 septembre:

- Paolo Sante Band – 17 h 45;

- Durham County Poets – 19 h;

- Combo Jazz de la Cité – 20 h 15;

- Derek Falls – 21 h 30;

Samedi 12 septembre:

- Atelier de création d’instruments pour enfants – 13 h 30;

- Spectacle interactif pour enfants – 14 h 45;

- The Paul Arthur Band – 16 h;

- Mich and The Blues Bastards – 17 h 15;

- Izzo Blues Coalition – 18 h 30;

- Big Time Lew – 20 h;

- SRV Tribute Blues Band – 21 h 30.

De la musique et des restaurateurs locaux

En plus des prestations musicales, l’événement comprendra une zone gourmande ainsi que les kiosques des microbrasseries officielles, Perodam et Microbrasserie Trois-Lacs. Celles-ci proposeront notamment deux bières signatures aux couleurs de l’événement : la Beau Bon Blues et la Perrot Blues, respectivement.

Des boissons alcoolisées et des breuvages non alcoolisés seront aussi vendus sur place. Le samedi, les familles pourront profiter d’activités conçues pour les enfants, dont une initiation à la percussion et à la musique.

Un nouvel emplacement

Cette année, le VIP en Blues aura lieu au parc Michel-Martin, situé derrière l’hôtel de ville de L’Île-Perrot. Plus vaste et central, cet emplacement offrira un cadre convivial pour les festivaliers.

Le VIP en Blues s’adresse aux passionnés de musique et aux familles désireuses de participer à un événement rassembleur et festif. Rendez-vous dès maintenant sur le site Web de la Ville afin d’obtenir tous les détails de l’événement.