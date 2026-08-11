Les bienfaits de l'art démontrés à Saint-Lazare en août

Une grande exposition sera présentée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à l’automne 2026; la courtepointe collective en fera partie

Du vendredi 14 août au samedi 29 août, les citoyens et visiteurs de Saint-Lazare pourront prendre part à un projet lié au futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. En se rendant à l'Espace des Muses pendant les heures d'ouverture, ils seront guidés par des animateurs pour expérimenter les bienfaits de l’art en lien avec ce projet régional majeur.

Le Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges invite les visiteurs à personnaliser un morceau de tissu, qui servira à confectionner une courtepointe collective qui permettra d’incarner que le nouvel hôpital est le fruit de l’engagement, de la solidarité et de la persévérance d’une communauté entière.

Depuis 2019 le Conseil des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges et le Centre intégré de santé et de services sociaux ont entrepris une démarche d’intégration des arts et de la culture au futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Dans ce cadre, une grande exposition sera présentée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à l’automne 2026; la courtepointe collective en fera partie.

Cette exposition symbolisera l’appropriation du projet hospitalier par la communauté, reliant mémoire, création et avenir. L'Espace des Muses est situé au 1530, rue Poirier à Saint-Lazare.