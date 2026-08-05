À l'extérieur
Cinq événements festifs pour profiter du mois d'août dans Vaudreuil-Soulanges
Le mois d'août est bien entamé, mais ça ne veut pas dire que l'été est presque terminé. La preuve, il s'annonce encore une fois très festif dans Vaudreuil-Soulanges.
Voici un aperçu des festivals qui se tiendront dans les prochaines semaines.
Le 8août
La Journée des pompiers de Pincourt - Pincourt
Comme le veut la tradition, les festivités de cette 44e édition de la Journée des pompiers de Pincourt débutera avec le fameux défilé de véhicules d'urgence. Encore une fois, plus d'une centaine de véhicules déambuleront dans les rues de la Ville.
Le départ se fera sur le coup de midi, depuis le Faubourg de l'Île.
Côté animation, des structures gonflables et de nombreuses activités se tiendront au parc Bellevue. Finalement, en soirée, le public pourra festoyer au son des platine de DJ Steve Watt qui cèdera sa place à HELP! Hommage aux Beatles dès 18 h 30 puis à la formation Bleu Jeans Bleu à 20 h 30.
Les 13- 14 et 15 août
Festival régional de la grillade - Saint-Zotique
Outre la très populaire compétition de grillades, Tony La Sauce et Dan Desnoyers, Sara Dufour, William Cloutier- Rafaëlle Roy et Mia Tinayre de même que les Trois Accords seront du Festival Régional de la grillade de Saint-Zotique.
Du 21 au 23 août
Festi-Ouest - Saint-Lazare
Plongez dans l’expérience country que vous offre la quatrième édition du Festi Ouest! L’événement, qui se veut rassembleur, offre une vaste gamme d’activités à saveur country qui plaira aux petits comme aux plus grands.
Concerts, tours de carrioles, photobooth, mini ferme, animaux rebondissants jeux gonflables, danse en ligne, taureau mécanique, mini golf et maquillage sont au programme.
Les festivités débuteront le vendredi 21 août à 20 h avec des prestation de Arkansas et de Ludocvick Bourgeois.
Le Festival Artefact revient en force du 20 au 22 août au parc 405, en plein cœur de Vaudreuil-Dorion. Pendant trois jours, le site vibrera au rythme de la musique émergente, avec une programmation riche en découvertes.
Parmi les artistes qui monteront sur scène, soulignons Gab Bouchard, Population II, Chaude Chaleur, Maie Claudel, Blesse, Mic Bourgouin, Froztee et Saje, Endorphine et Lézart. À cela s’ajoute le retour attendu des artisans, exposants et camions de rue, pour une expérience culturelle et gourmande complète.
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