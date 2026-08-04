Pointe-des-Cascades
Fermeture temporaire du Centre d'interprétation du Parc des Ancres
La Municipalité de Pointe-des-Cascades informe les citoyens et les visiteurs que le Centre d'interprétation du Parc des Ancres est temporairement fermé au public. Cette décision a été prise par la Société de Recherches Historiques de Pointe-des-Cascades afin d'assurer la protection de sa précieuse collection d'artéfacts.
Ouvert de nouveau cet été grâce au travail de bénévoles, le Centre d'interprétation a rapidement suscité un vif intérêt auprès des visiteurs. Cette réouverture a toutefois mis en lumière plusieurs besoins importants liés à la préservation des installations et des collections, notamment en matière de sécurité, de rénovation et de protection des maquettes et des objets historiques.
Afin de préserver ce patrimoine, la Société de Recherches Historiques a donc choisi de suspendre temporairement les visites, le temps de compléter les travaux et les améliorations nécessaires.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles de la Société de Recherches Historiques de Pointe-des-Cascades pour leur engagement envers la mise en valeur de notre histoire locale. Leur passion et leur dévouement permettent de faire vivre le patrimoine de Pointe-des-Cascades et de le transmettre aux générations futures.
Nous espérons pouvoir annoncer la réouverture du Centre d'interprétation dès que les conditions seront réunies pour offrir aux visiteurs une expérience de qualité, dans un lieu adapté à la mise en valeur et à la protection de cette remarquable collection historique.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE