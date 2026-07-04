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Culturel

À l'entrée du bloc M

Une bibliothèque voit le jour à l'Hôpital du Suroit

Michelle Bigras et Daniel Marcuri, les bénévoles responsables de ce projet prennent la pose devant la nouvelle bibliothèque
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Photo: Courtoisie Santé Québec Montérégie-Ouest

Michelle Bigras et Daniel Marcuri, les bénévoles responsables de ce projet prennent la pose devant la nouvelle bibliothèque

Grâce à une initiative de l’Association des bénévoles de l’Hôpital du Suroît, une bibliothèque est maintenant accessible à l’entrée du bloc M pour les usagers, les proches et les employés.

Les visiteurs peuvent prendre un livre et, s’ils le souhaitent, déposer un don dans la boîte prévue à cet effet. Tous les fonds recueillis serviront à l’achat d’équipements au bénéfice des usagers.

De plus, l’association a procédé à l’achat d’articles d’hygiène destinés aux usagers. Ces articles ont été distribués dans les différentes unités et un réapprovisionnement est prévu au besoin afin d’en assurer la disponibilité continue.

 

 

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