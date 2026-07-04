Nous joindre
Publicité
Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Samedi 04 juillet: 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Félix Lepage & Bianca Cerbo; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de The Killingmoon; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3); 
Quand: 19 h à 22 h; 

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal; 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre; 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Quoi: Spectacle de Sylvain Poirier, chanson acoustique; 
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6); 
Quand: Dès 19 h; 

Dimanche 05 juillet:  

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Quoi: Brunch & Journée familiale; 
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6); 
Quand: 9 h midi (brunch) puis jusqu'à 17 h; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 
Quoi: Yoga en plein air 
Où: 85 Chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada; 
Quand: 9 h 30 à 10 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Visite des jardins Michel Corbeil de la Société d'horticulture et d'environnement de Saint-Lazare ($$$); 
Où: Pour infos: (514) 707-7822 
Quand: 10 h à midi; 

Ville de Pincourt
Quoi: Fête du nautisme; 
Où:Parc Bellevue ( 267 chemin Duhamel, Pincourt, Québec, Canada, J7W 4C5); 
Quand: 10 h à 15 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (course ); 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 11 h; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Campagne de financement au profit du Dream Center Dorion; 
Où: Krema & Co. Gelato et Gâteries (360 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2M3); 
Quand: 13 h à 19 h; 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
CulturelPublié le 7 septembre 2026

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon