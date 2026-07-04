Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Samedi 04 juillet:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Félix Lepage & Bianca Cerbo;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Concert de The Killingmoon;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3);

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal;

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Spectacle de Sylvain Poirier, chanson acoustique;

Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);

Quand: Dès 19 h;

Dimanche 05 juillet:

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Brunch & Journée familiale;

Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);

Quand: 9 h midi (brunch) puis jusqu'à 17 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Yoga en plein air

Où: 85 Chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada;

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Visite des jardins Michel Corbeil de la Société d'horticulture et d'environnement de Saint-Lazare ($$$);

Où: Pour infos: (514) 707-7822

Quand: 10 h à midi;

Ville de Pincourt

Quoi: Fête du nautisme;

Où:Parc Bellevue ( 267 chemin Duhamel, Pincourt, Québec, Canada, J7W 4C5);

Quand: 10 h à 15 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (course );

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Campagne de financement au profit du Dream Center Dorion;

Où: Krema & Co. Gelato et Gâteries (360 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2M3);

Quand: 13 h à 19 h;