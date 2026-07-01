Ô Canada: l'hymne national depuis 1980

Adopté officiellement comme hymne national en 1980, Ô Canada a vu le jour un siècle plus tôt, en 1880, dans un contexte marqué par la valorisation de l’identité francophone au pays. Son histoire illustre l’évolution d’un chant patriotique vers un symbole d’unité nationale.

La création d’Ô Canada remonte aux célébrations de la Saint-Jean-Baptiste tenues à Québec le 24 juin 1880. À cette occasion, le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable Théodore Robitaille, commande un chant patriotique destiné à souligner à la fois la fête nationale des Canadiens français et le Congrès national des Canadiens français, organisé le même jour.

La musique est confiée à Calixa Lavallée, et les paroles sont écrites par le juge et poète Adolphe-Basile Routhier. Comme prévu, la première interprétation du chant a lieu lors d’un banquet tenu au Pavillon des patineurs à Québec.

Une reconnaissance grandissante dans le Canada anglais

En 1901, Ô Canada est interprété lors de la tournée royale du duc et de la duchesse de Cornouailles et d’York, les futurs roi George V et reine Mary. Cette prestation contribue à faire connaître le chant à l’extérieur du Québec.

À mesure que sa notoriété s’accroît, plusieurs adaptations anglaises du texte original sont proposées. Celle qui connaîtra le plus de succès est signée Robert Stanley Weir, en 1908. Publiée officiellement en 1927 à l’occasion du jubilé de diamant de la Confédération, cette version s’impose peu à peu comme la plus répandue dans les communautés anglophones du pays.

Un hymne chanté dans les deux langues officielles

Aujourd’hui, Ô Canada est interprété en français, en anglais ou dans une version bilingue. Les deux versions officielles ont un statut égal. Elles sont régulièrement utilisées dans les cérémonies publiques et les événements sportifs, reflétant le bilinguisme officiel du pays.

Une officialisation en 1980

Le 1er juillet 1980, le Parlement du Canada adopte la Loi sur l’hymne national, faisant d’Ô Canada l’hymne officiel du pays. La version anglaise est alors celle de Weir, légèrement modifiée au fil du temps, tandis que la version française demeure inchangée depuis sa création en 1880.