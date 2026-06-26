Une 5e saison estivale qui s'annonce festive à L'Embouchure

Chaque année, les indices ne manquent pas pour souligner l’arrivée de l’été. Beau temps, chaleur et…ouverture de l’Embouchure, terrasse extérieure aménagée au coeur du parc Thomas-Monro à Coteau-du-Lac. Le jeudi 25 juin, dignitaires et membres des médias avaient rendez-vous sur place pour lancer la saison estivale.

Pour l’occasion, plusieurs élus s’y sont rendus, dont Sylvain Brazeau, maire des Coteaux, Andrée Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac, Michel Proulx, maire des Cèdres et Mario Tremblay, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac. Les députées de Soulanges et de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, soit Marilyne Picard et Claude DeBellefeuille étaient également présentes. Le candidat du Parti Québécois dans Beauharnois lors des prochaines élections provinciales, Alexandre Daneau, a aussi été aperçu sur les lieux.

L’ambiance était à la fête puisque ce site exceptionnel célébrait ses cinq ans d'existence. « C’est un super projet porté par les villes de Coteau-du-Lac et des Coteaux, mais également par l’ensemble de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Beaucoup de travail a été fait en amont de l’officialisation de ce projet pour qu’il voie le jour. On peut dire que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Aujourd’hui, l’Embouchure est à l’image des citoyens de la région et propose une infrastructure touristique de qualité et qui leur permet de profiter du bord de l’eau à leur guise», soulignait la directrice générale du Parc du canal de Soulanges, Julie Labelle.

Pour la saison estivale 2026, la terrasse riveraine est accessible les jeudis et vendredis de 17 h à 22 h, le samedi de 11 h à 22 h et le dimanche de 11 h à 16 h. Un kiosque de location d’embarcations est aussi ouvert pour les intéressés jusqu’au 23 août de 11 h à 18 h du jeudi au dimanche.

Depuis quelques saisons, la programmation estivale est confiée au Groupe Charlebois. Des spectacles musicaux s’y tiennent les vendredis et samedis soirs jusqu’à 22 h.

« Pour concrétiser ce projet, le Parc du canal de Soulanges a eu le soutien des quatre municipalités situées en bordure du canal, soit Pointe-des-Cascades, Coteau-du-Lac, Les Cèdres et Les Coteaux, mais aussi des 19 autres localités de Vaudreuil-Soulanges. L’Embouchure s’ajoute à l’offre du Parc du canal de Soulanges qui compte 23 kilomètres de pistes cyclables, en plus du canal qui a un beau potentiel navigable, ajoutait Mme Labelle.

Dès son entrée en poste, en 2018, Marilyne Picard, a été le témoin de la volonté du Parc du canal de Soulanges, d’exploiter le site. « Je me souviens qu’on est venus me voir très peu de temps après mon entrée en poste pour me dire qu’on voulait faire quelque chose pour rendre le canal accessible à la population de la région. C’était compliqué au départ, parce qu’on ne pouvait pas installer un quai sans demander l’autorisation au Ministère des Transports. Après avoir travaillé fort, on a signé une entente historique pour permettre aux acteurs locaux d’habiter le canal. De son côté, le MTMD demeure responsable des berges et de la sécurité des lieux, mais les gens peuvent maintenant y avoir accès. Depuis, plusieurs activités s’y tiennent et ça me rend très heureuse.»

Sa collègue Claude DeBellefeuille a indiqué ne pas avoir raté un seul lancement de programmation de L’Embouchure depuis son ouverture. « C’est un véritable joyau et trésor dans la région, alors je suis contente de voir que les citoyens peuvent en profiter. Surtout ceux qui ne demeurent pas près de l’eau au quotidien et qui aiment pratiquer des loisirs nautiques. Tout le monde doit s’impliquer à faire connaître ce bijou-là pour qu’on soit à nouveau réunis pour le 10ᵉ anniversaire. Maintenant, il faut convaincre le milieu des affaires de soutenir ce projet-là au potentiel extraordinaire. »

La mairesse de Coteau-du-Lac, Andrée Brosseau, rappelait qu’il n’a suffi que d’une petite étincelle pour faire naître L’Embouchure. « Elle est née d’une autre collaboration entre Coteau-du-Lac et Les Coteaux, soit le Festival nautique dont la première édition avait été un grand succès. L’édition 2026 se tiendra les 18 et 19 juillet prochain ici même. Ça avait confirmé le grand intérêt des gens pour les activités nautiques. Depuis, on y pratique le paddlboard, le kayak et le canot. Je souhaite ardemment que le projet persiste dans le temps.»

Pour Sylvian Brazeau, maire des Coteaux, L’Embouchure s’est taillée une place de choix dans la région. « Tout le monde est le bienvenu ici pour s’approprier le site et les activités qu’on y offre, tant sur l’eau que sur la terre.»

De son côté, Guillaume Charlebois du Groupe Charlebois, terminait en portant à la connaissance des convives l’aspect local des lieux. « Que ce soit les produits à boire ou les items à manger proposés ce soir, ce sont des produits locaux. Il y a aussi un souci de permettre à des artistes du coin de venir performer sur notre scène. L’Embouchure est un projet porteur qui favorise le développement durable.»