Artistes recherchés pour participer à l'exposition Dialogue avec le passé

Et si le passé devenait une source de création contemporaine? Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges invite les artistes à participer à l’exposition collective « Dialogue avec le passé », une rencontre entre mémoire, patrimoine et regard artistique d’aujourd’hui.

Cette exposition collective est prévue du 18 septembre au 20 décembre 2026. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges lance un appel de candidatures auprès des artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges et de la Montérégie afin de participer à une exposition collective intitulée, Dialogue avec le passé, qui propose de créer un dialogue entre le patrimoine, la mémoire, les récits d’hier et les regards artistiques d’aujourd’hui.

Les artistes sont encouragés à proposer une œuvre explorant le lien entre le passé et le présent, à travers des thématiques telles que les souvenirs, l’héritage culturel, les traditions, les objets anciens, la mémoire familiale, le territoire, le patrimoine et l’identité, ou toute autre réflexion artistique inspirée par le titre de l’exposition.

Cette exposition vise à mettre en valeur la diversité des pratiques en arts visuels, tout en favorisant une rencontre entre les artistes émergents et les artistes établis, dans un esprit d’échange, de découverte et de rayonnement culturel.

Objectifs de l'exposition:

- Offrir une vitrine aux artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges et de la Montérégie ;

- Favoriser le dialogue entre patrimoine et création contemporaine ;

- Soutenir la pratique artistique locale ;

- Créer un projet rassembleur et accessible au public ;

- Renforcer les liens entre les artistes et le Musée régional de Vaudreuil-

Soulanges.

Critères d'admissibilité:

- Être âgé de 18 ans et plus ;

- Résider dans la région de Vaudreuil-Soulanges ou en Montérégie ;

- Présenter une œuvre originale (si vous êtes sélectionnés) ;

- Toutes les disciplines en arts visuels sont admissibles (peinture, dessin, photographie, sculpture, techniques mixtes, textile, installation et autres) ;

- L'œuvre doit avoir un système d’accrochage

- Les œuvres en 3D doivent respecter certains critères, si sélectionnées.

Dossier de candidature:

Les artistes doivent soumettre un dossier comprenant :

- Nom complet et coordonnées;

- Démarche artistique (court texte);

- Curriculum vitæ artistique;

- Deux photos d’œuvres déjà réalisées;

Sélection:

Les candidatures seront évaluées par la commissaire et un comité de sélection du Musée. Un deuxième formulaire sera envoyé aux artistes sélectionnés. Quinze artistes seront retenus pour l’exposition.

Cachet:

Un cachet de 100 $ sera remis à chacun des artistes sélectionnés à la fin de l’exposition, en reconnaissance de leur participation et de leur contribution au projet.

Dates importantes:

- Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 2 juillet 2026;

- Sélection des artistes : lundi 6 juillet 2026;

- Avis aux artistes sélectionnés : dans la semaine du 6 juillet;

- Réception des œuvres : mardi 8 septembre 2026;

- Exposition : du 18 septembre au 20 décembre 2026;

- Vernissage : vendredi 18 septembre 2026 de 17 h à 19 h;

Soumission des candidatures:

Les artistes doivent soumettre leur dossier via le formulaire en ligne.

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges remercie chaleureusement les artistes pour leur intérêt et leur contribution au dynamisme culturel de la région. L'institution muséale a hâte de découvrir les propositions et d’ouvrir ce dialogue entre passé et création contemporaine.

Pour toutes questions, on peut contacter Jessandra Guindon, commissaire en arts visuels au

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges au 450 455-2092 ou à educart@mrvs.qc.ca.