L’exposition idéale pour faire le tour du monde en quelques photos

Le groupe Passion Photo est de retour dans la galerie du Musée de Vaudreuil-Soulanges où il y présente son exposition estivale intitulée Ici et ailleurs. Il s’agit d’un voyage photographique à travers quatre continents signé par seize artistes de la région.

C'est en effet la deuxième fois que le groupe investit les murs du Musée régional, après une première exposition en 2025 nommée Nuances. Cette première exposition était présentée au rez-de-chaussée et les photos étaient imprimées sur aluminium brossé.

Cet été, les photographes du groupe ont opté pour un nouveau support : le PVC blanc, un matériau peu courant qui confère aux images une luminosité et un éclat particuliers. « Nous apprécions la finition et les résultats ont vraiment dépassé nos attentes », a confié la porte-parole du groupe, Colette Toussaint, lors du vernissage du vendredi 19 juin.

L'impression a été réalisée par Pictorem, dont l'un des membres du groupe, Sébastien Tessier, est directeur.

Voyager deux photos à la fois

Seize photographes, chacun contraint de sélectionner seulement deux clichés dans leurs archives, ont collectivement composé un parcours visuel allant de la Colombie-Britannique aux îles de la Madeleine, de Terre-Neuve à la Côte-Nord, en passant par la France, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Algérie, la Turquie, l'Australie et le Japon.

« Une fois le voyage terminé, il reste de beaux souvenirs et bien sûr des photographies. Que l'on prenne un billet d'avion pour des lointains et exotiques pays, ou que l'on sillonne son pays, la beauté des lieux reste toujours la même. Aujourd'hui, nous vous présentons nos souvenirs de voyage », a exprimé Colette Toussaint lors de la présentation de l’exposition.

Pascale Jeaurond-Lajoie, agente de communication au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, estime quant à elle que la présentation mise en place contribue à l'objectif de l’exposition: faire voyager les visiteurs.

« Je pense que c'est vraiment parfait pour la période estivale. Ça nous met dans l'ambiance avec le bleu des murs. Moi, je me sens déjà en voyage », a-t-elle indiqué.

L'exposition est justement complétée par des avions de carton réalisés par Antoine Mailloux, l’un des médiateurs muséaux de l'institution muséale. Des appareils photo issus de la collection permanente du Musée ont également été intégrés à la mise en scène pour enrichir la thématique. Mme Toussaint a d’ailleurs remercié l’ensemble des gens ayant contribué à faire rayonner l’art de son groupe.

Dans son allocution, cette dernière a évoqué la place universelle du voyage dans l'imaginaire humain, depuis les récits d'enfance jusqu'aux premières escapades de l'âge adulte.

Le directeur du Musée, Michel Forest, a salué la qualité de l'exposition et souligné l'apport de groupes comme Passion Photo à la vie culturelle régionale. « Vous nous faites faire le tour du monde », a-t-il rapidement lancé aux photographes présents.

M. Forest a aussi noté que l'exposition devrait séduire autant les familles et les jeunes des camps de jours que les visiteurs adultes. Les photographies seront présentées au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges jusqu’au 6 septembre.