Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Samedi 20 juin

Ville de Hudson

Quoi: Zoothérapie

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar

Quand: 11 h à 12 h

Réservé sa place en écrivant à services_loisirs@ville.hudson.qc.ca

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Concert de Si doucement (hommage à Harmonium)

Où: Espace des Muses

Quand: 19 h à 22 h

Dimanche 21 juin:

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Table champêtre à la cabane à miel

Où: Ferme Les Petites Écores (547 Chem. des Outaouais, Pointe-Fortune)

Quand: 11 h 30 à 14 h