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Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Samedi 20 juin

Ville de Hudson
Quoi: Zoothérapie
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar
Quand: 11 h à 12 h 

Réservé sa place en écrivant à services_loisirs@ville.hudson.qc.ca

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Si doucement (hommage à Harmonium)
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h

Dimanche 21 juin: 

Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Table champêtre à la cabane à miel
Où:  Ferme Les Petites Écores (547 Chem. des Outaouais, Pointe-Fortune)
Quand: 11 h 30 à 14 h

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