Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Vendredi 19 juin
Ville de Hudson
Quoi: Concert Razalaz
Où: Centre Créatif Hudson (273 rue Main, Hudson)
Quand: 8 h à 11 h
Coûts: 40 $ pour les adultes et 20 $ pour les étudiants
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Pagoda Starling
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h
Samedi 20 juin
Ville de Hudson
Quoi: Zoothérapie
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar
Quand: 11 h à 12 h
Réservé sa place en écrivant à services_loisirs@ville.hudson.qc.ca
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Si doucement (hommage à Harmonium)
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h
Dimanche 21 juin:
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Table champêtre à la cabane à miel
Où: Ferme Les Petites Écores (547 Chem. des Outaouais, Pointe-Fortune)
Quand: 11 h 30 à 14 h
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