CACVS: la contamination culturelle s'arrête à Rivière-Beaudette

La plus récente exposition présentée par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) dans le cadre dans son projet de contamination culturelle fait un arrêt à Rivière-Beaudette. En effet, Le Renouveau y est présenté jusqu'au 11 juillet.

L'exposition est un projet itinérant dans le cadre duquel les oeuvres transigeront entre différents lieux publics au cours des prochains mois. La résidence actuelle, le centre multifonction de la municipalité de Rivièere-Beaudette, est le deuxième arrêt de ce parcours estival.

La contamination culturelle est unes exposition collective qui présente le travail de 16 artistes dans plusieurs lieux de Vaudreuil-Soulanges.