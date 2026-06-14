Jeudis show: sept spectacles extérieurs cet été à Coteau-du-Lac

Plus tôt cette semaine, la Ville de Coteau-du-Lac a dévoilé la programmation de l'édition 2026 des Jeudis shows qui débuteront le 2 juillet prochain sur la scène extérieure du Pavillon Wilson. Au total, sept spectacles y sont prévus jusqu'au 20 août.

Pendant la saison chaude, les Coteaulacois et toutes personnes intéressées pourront profiter d'une programmation musicale variée. Au fil des semaines, les spectateurs découvriront de nouveaux artistes ou retrouveront leurs coups de cœur musicaux.

En juillet, quatre soirées sont au programme, soit les jeudis 2, 9, 16 et 30 juillet dès 19 h 30. On pourra y entendre respectivement: P'tit Gros Bison, Rockology, Cécile & Richmon et Flashback Rock Band.

Le mois d'août débutera de belle façon, le jeudi 6 août, avec la prestation de Martin Rozon magicien. Par la suite, le 13 août et le 20 août, Sylvain Poirier et Les Cinq Saisons | Hommage à Harmonium feront aussi chanter et danser les intéressés.

Belle nouveauté pour les habitués de ce rendez-vous estival: un bar extérieur sera sur place. Quoi de mieux qu’une bière ou un prêt-à-boire pour accompagner une belle soirée de musique en plein air?

L'admission est gratuite. Les gens sont invités à apporter chaises, couverture et chasse-moustique pour passer une belle soirée.