Deuxième édition de la chorale d'un soir

C'est en novembre dernier que l'Ensemble vocal Les Enchanteurs a tenu sa toute première chorale d'un soir. Fort de l'expérience ayant réuni un peu plus de 75 personnes, le groupe a décidé de répéter l'expérience. La deuxième édition de Viens t'Enchanter aura lieu au camp Bosco le 19 juin prochain.

Ici l'objectif n'est pas de performer. Au contraire, les gens sont plutôt invités à venir apprendre quelques chansons. Les paroles et les partitions étant fournies sur place, les personnes intéressées n'ont qu'à amener leur bonne humeur. Les apprentis choristes seront guidés par le chef d'orchestre de la troupe, Sylvain Cooke. Il est également très bon pédagogue.

Dans un ensemble vocal comme celui des Enchanteurs, il y a plusieurs pupitres: les sopranos, les altos, les ténors et les basses. La chorale d'un soir est l'occasion de découvrir en pratique comment est créée une harmonie.

Si l'activité permet de financer les activités de l'ensemble vocal, Les Enchanteurs se sont aussi joints à la Fondation des ressources alternatives du sud-ouest (FRAS). Celle-ci supporte et offre des ressources aux organismes de la région qui œuvrent auprès de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme.

Il est possible de se procurer des billets ici, au coût de 25 $ pour les adultes et à 20 $ pour les jeunes de moins de 16 ans. Ceux qui préfèrent se procurer un billet à la porte devront débourser 30 $.