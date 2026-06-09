Viens t'Enchanter
Deuxième édition de la chorale d'un soir
C'est en novembre dernier que l'Ensemble vocal Les Enchanteurs a tenu sa toute première chorale d'un soir. Fort de l'expérience ayant réuni un peu plus de 75 personnes, le groupe a décidé de répéter l'expérience. La deuxième édition de Viens t'Enchanter aura lieu au camp Bosco le 19 juin prochain.
Ici l'objectif n'est pas de performer. Au contraire, les gens sont plutôt invités à venir apprendre quelques chansons. Les paroles et les partitions étant fournies sur place, les personnes intéressées n'ont qu'à amener leur bonne humeur. Les apprentis choristes seront guidés par le chef d'orchestre de la troupe, Sylvain Cooke. Il est également très bon pédagogue.
Dans un ensemble vocal comme celui des Enchanteurs, il y a plusieurs pupitres: les sopranos, les altos, les ténors et les basses. La chorale d'un soir est l'occasion de découvrir en pratique comment est créée une harmonie.
Si l'activité permet de financer les activités de l'ensemble vocal, Les Enchanteurs se sont aussi joints à la Fondation des ressources alternatives du sud-ouest (FRAS). Celle-ci supporte et offre des ressources aux organismes de la région qui œuvrent auprès de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme.
Il est possible de se procurer des billets ici, au coût de 25 $ pour les adultes et à 20 $ pour les jeunes de moins de 16 ans. Ceux qui préfèrent se procurer un billet à la porte devront débourser 30 $.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE