Une soirée-rencontre avec Corneille au programme à Vaudreuil-Dorion

Le mercredi 10 juin, l'auteur-compositeur-interprète et conférencier Corneille sera de passage à Vaudreuil-Dorion dans le cadre des soirées-rencontres. Il clôturera la programmation de ce rendez-vous qui a aussi mis en lumière Dave Morissette, ancien joueur des Canadiens de Montréal, Ludivine Reding comédienne et Marc Hervieux, chanteur.

Au fil des ans, ces tête-à-tête privilégiés ont permis d’accueillir des artistes et personnalités marquantes issus de différents horizons. Cette nouvelle saison ne fait pas exception et promet de rejoindre des publics variés grâce à des parcours riches et contrastés, allant du sport professionnel à la télévision, en passant par la musique.

« Chaque année, nous tentons de varier la programmation des soirées-rencontres en présentant des artistes actuels de la chanson, que l’on voit à la télévision ou qui participent à divers projets, auxquels nos citoyens sauront s’identifier et qui déclencheront chez eux une curiosité d’apprendre à les connaître davantage, dans un cadre intimiste. C’est une chance, lors de ces soirées, de pouvoir les rencontrer en personne et leur poser des questions! Nous souhaitons aussi intégrer à notre programmation des rencontres et des échanges dans une approche de découverte culturelle, éducative et sociale entre des personnes immigrantes et la communauté d’accueil. Enfin, nous sommes très sensibles à répondre aux propositions d’artistes faites par les résidents lors de nos soirées », résume la cheffe de section - Arts et culture à la Ville de Vaudreuil-Dorion, Karine Marin.

Auteur-compositeur-interprète et conférencier, Corneille est reconnu pour sa voix unique et la profondeur de ses textes. Né en Allemagne de parents rwandais, il a survécu au génocide de 1994 avant de s’établir au Canada, où il a bâti une carrière remarquable. Son parcours personnel et artistique, marqué par la résilience et l’espoir, nourrit aujourd’hui ses prises de parole sur la diversité, la créativité et le pouvoir de l’amour. Cette soirée-rencontre est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec.

« Cette saison, nous avons voulu proposer une programmation plus variée, à l’image de notre communauté, en invitant des artistes aux parcours très différents, mais tous profondément humains et accessibles », explique à son tour Lyne Charlebois, cheffe de division culture et développement social.

« Les soirées-rencontres permettent aux citoyens de vivre des moments uniques, tout près de chez eux. Pouvoir entendre ces artistes raconter leur parcours, dans un cadre intimiste, et ce, tout à fait gratuitement, est un privilège qui contribue à rendre la culture vivante et accessible à tous », ajoute le maire Paul Dumoulin.

Les soirées-rencontres sont offertes gratuitement à la population. Elles ont lieu à 19 h 30 à l’Opticentre St-Jean-Baptiste, situé au 145, boulevard Harwood. L’ouverture des portes est prévue à 18 h 30. Patrick Richard, Amélie Boivin Handfield et Natalie Poirier se partageront l’animation des événements de la saison.