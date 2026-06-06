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Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026; 

Exposition «Libre expression) 
Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre); 
Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026; 

Samedi 6 juin

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: APDIS en musique; 
Où: Parc Delpha-Sauvé ( 240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, JGT 1B8); 
Quand: 16 h 30 à 22 h 30; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Coupe Québec de BMX; 
Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: 10 h à 16 h; 

Ville de Saint-Lazare 
Quoi: Portes ouvertes dans les écuries
Où: Lieux variables; 
Quand: 10 h à 15 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Défi FRAS; 
Où: Parc Wilson: 4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: 8 h 15 à 13 h 30; 

Municipalité des Coteaux 
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie); 
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0; 
Quand: 9 h 30 à 10 h 30; 

Dimanche 7 juin: 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Coupe Québec de BMX; 
Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: 10 h à 15 h; 

Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés 
Où: Bibliothèque War Memorial (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0); 
Quand: 13 h à 15 h; 

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
Quoi: Fête de la pêche; 
Où: Parc historique de la Pointe-du-Moulin ( 2500 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Québec, Canada, J7V 7P2); 
Quand:10 h à 16 h; 

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