Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026;

Exposition «Libre expression)

Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);

Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;

Samedi 6 juin

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: APDIS en musique;

Où: Parc Delpha-Sauvé ( 240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, JGT 1B8);

Quand: 16 h 30 à 22 h 30;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Coupe Québec de BMX;

Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Portes ouvertes dans les écuries;

Où: Lieux variables;

Quand: 10 h à 15 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Défi FRAS;

Où: Parc Wilson: 4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: 8 h 15 à 13 h 30;

Municipalité des Coteaux

Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);

Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Dimanche 7 juin:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Coupe Québec de BMX;

Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: 10 h à 15 h;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés

Où: Bibliothèque War Memorial (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 13 h à 15 h;

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: Fête de la pêche;

Où: Parc historique de la Pointe-du-Moulin ( 2500 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Québec, Canada, J7V 7P2);

Quand:10 h à 16 h;