Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026;
Exposition «Libre expression)
Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);
Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;
Samedi 6 juin
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: APDIS en musique;
Où: Parc Delpha-Sauvé ( 240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, JGT 1B8);
Quand: 16 h 30 à 22 h 30;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3);
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Coupe Québec de BMX;
Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Portes ouvertes dans les écuries;
Où: Lieux variables;
Quand: 10 h à 15 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Défi FRAS;
Où: Parc Wilson: 4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: 8 h 15 à 13 h 30;
Municipalité des Coteaux
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Dimanche 7 juin:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2N3);
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Coupe Québec de BMX;
Où: 160 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: 10 h à 15 h;
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés
Où: Bibliothèque War Memorial (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 13 h à 15 h;
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Quoi: Fête de la pêche;
Où: Parc historique de la Pointe-du-Moulin ( 2500 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Québec, Canada, J7V 7P2);
Quand:10 h à 16 h;
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