Une artiste en résidence pour la MRC de Beauharnois-Salaberry

L'artiste professionnelle Mylène Raiche pourra laisser parler sa créativité tout l'été dans le cadre de sa résidence artistique à la bibliothèque de Beauharnois. Elle met sur pied un projet d'envergure qui mise sur la création locale, des rencontres avec le public et une valorisation des arts au sein d'un lieu de culture et de savoir.

Cette activité estivale est rendue possible par l'Entente de développement culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry et une collaboration avec la Ville de Beauharnois. La résidence a été pensée comme un levier de développement social et culturel pour la région. Elle permettra de bonifier l’offre de service de la bibliothèque, de créer des ponts entre l’artiste et la communauté, d’offrir des ateliers de médiation culturelle et d’appuyer des actions concrètes permettant une réelle démocratisation de la culture sur le territoire.



Mylène Raiche créera une tapisserie monumentale, d’une taille d’environ 8 pieds par 7 pieds, destinée à habiter la bibliothèque de façon pérenne. Le dévoilement officiel de l’œuvre aura lieu à la fin de l’été. L’œuvre sera tissée à la main sur un métier de grande dimension installé dans la mezzanine de la bibliothèque de Beauharnois. Le processus de création sera intégré au quotidien des usagers.

Du 7 juillet au 21 août, l'artiste sera présente le mardi, de 13 h à 19 h, et le jeudi, de 12 h à 17 h, pour créer et dialoguer avec le public. Elle en profitera pour expliquer sa démarche et pour approfondir les liens délicats entre le livre, le textile et la création. Des présences additionnelles sont prévues au courant de l’été, notamment pour animer des ateliers destinés aux jeunes du camp de jour municipal. Dans ce cadre, un atelier de co-création collaborative sera organisé.

De plus, la population sera invitée à mettre la main à la pâte les mardis 14 juillet et 4 août à 18 h dans le cadre d’ateliers d’initiation au tissage créatif. Les intéressés peuvent en apprendre davantage sur l'artiste grâce à son site web.