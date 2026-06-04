Un spectacle couronné de succès pour Les Pas pour Rire

Environ 200 personnes se sont réunies à l’École secondaire des Échos le 30 mai dernier pour assister à une création théâtrale originale présentée par Les Pas pour Rire. Le pièce Franky Sinatra a été propulsée sur scène grâce à un partenariat avec le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu'au soutien financier de la Ville de Vaudreuil-Dorion et du ministère de la Culture et des Communications.

En lever de rideau, Sonia Viau, directrice de la troupe de théâtre Les Pas pour Rire, Mélanie Gauthier et Gabrielle Asselin, directrice et coordonnatrice du Parrainage civique, ont pris la parole pour souligner les forces et le potentiel de chaque comédien.

« Le théâtre n’est pas une compétition, mais un espace sincère où l’on ressent, où l’on observe et où l’on célèbre l’expérience humaine dans toute sa complexité et ses nuances. Je ne pourrai jamais assez remercier chacun et chacune des comédiens de la troupe d’avoir ramené le jeu dans ma vie. Le spectacle est inspiré de chacun d’entre eux. De leurs idées de personnages, de leurs intérêts et de leurs personnalités », a exprimé Mélodie Morel, coordonnatrice de la troupe et metteure en scène du spectacle.

C’est à ce moment-là que les 11 comédiens de la troupe de Vaudreuil-Dorion, vivant avec une déficience intellectuelle ou d'autres difficultés d’adaptation, sont montés sur scène afin de partager leur récit. Récit qui a nécessité des heures de répétition, de la persévérance et beaucoup de courage.

Cette démarche artistique inclusive a des retombées bien au-delà de la scène. Récemment, un court-métrage réalisé par la troupe de Vaudreuil-Soulange intitulé Le Secret du costumier a remporté le prix Norbert-Rodrigue du Réseau Québécois de Développement Social (RQDS). Cette reconnaissance témoigne de l’impact significatif du travail des Pas pour Rire dans la communauté.

La population est invitée à participer à la prochaine levée de fonds de la troupe pour soutenir le développement de leur service. Il s’agit d’une journée spaghetti, qui se tiendra le dimanche 14 juin 2026 au Pub Willy’s à Salaberry-de-Valleyfield.