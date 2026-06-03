Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion seront de retour du 5 au 7 juin

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges annonce le retour des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, qui se tiendront du 5 au 7 juin 2026. Pour cette 34e édition, l’événement plongera les visiteurs dans l’univers fascinant des croyances et superstitions de la Nouvelle France.

Pendant trois jours, citoyens, familles et visiteurs de partout au Québec seront invités à voyager dans le temps à travers une programmation immersive, festive et accessible, mettant à l’honneur les traditions populaires, les légendes, les rites, les présages et les mystères qui ont marqué le quotidien de nos ancêtres.

« Cette nouvelle édition promet une expérience unique où l’histoire rencontrera l’imaginaire collectif québécois. Les croyances populaires faisaient partie intégrante de la vie en Nouvelle-France et nous souhaitons faire découvrir cet héritage culturel de façon vivante, divertissante et rassembleuse», souligne Michel Forest, directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Comme chaque année, le Vieux-Vaudreuil se transformera en véritable village d’époque avec la présence de personnages costumés, de campements historiques, d’artisans, de musiciens, de conteurs et d’animations pour toute la famille.

Reconnu comme l’un des événements patrimoniaux incontournables au Québec, Les Seigneuriales attirent chaque année des milliers de visiteurs et contribuent activement à la mise en valeur de l’histoire, de la culture et du patrimoine régional.

Les détails de l’événement seront disponibles au : www.seigneuriales.com

Créées en 1982, Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion sont produites par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. L’événement vise à faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la région à travers une expérience immersive inspirée de l’époque de la Nouvelle-France. Au fil des années, Les Seigneuriales sont devenues un rendez-vous culturel et familial incontournable dans Vaudreuil-Soulanges.