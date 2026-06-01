Nous joindre
Publicité
Culturel

Vaudreuil-Dorion

Rafaële Germain rencontre ses lecteurs ce mercredi

Rafaële Germain rencontre ses lecteurs ce mercredi
Photo: Courtoisie Ville de Vaudreuil-Dorion

L'autrice bien connue Rafaële Germain sera de passage à la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion ce mercredi en soirée. Un échange avec le public est prévu pour ses lecteurs.

Reconnue pour son humour vif et son regard juste de la vie moderne, Rafaële Germain sera disponible le mercredi 3 juin de 19 h à 20 h 30. 

Au cours de cet entretien, elle partagera son parcours, ses inspirations et les coulisses de son travail d’écriture, tout en échangeant avec le public sur ses romans et ses personnages attachants.

Une occasion rare de découvrir son univers littéraire, d’en apprendre davantage sur son processus créatif et de dialoguer directement avec une figure marquante de la littérature québécoise contemporaine.

Les abonnées de la bibliothèque peuvent s'inscrire en ligne. Ils peuvent aussi, comme les non-membres, réserver leur place en communiquant au 450 455-5588.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
CulturelPublié le 7 septembre 2026

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Christopher Chartier-Jacques