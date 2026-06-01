Vaudreuil-Dorion
Rafaële Germain rencontre ses lecteurs ce mercredi
L'autrice bien connue Rafaële Germain sera de passage à la bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion ce mercredi en soirée. Un échange avec le public est prévu pour ses lecteurs.
Reconnue pour son humour vif et son regard juste de la vie moderne, Rafaële Germain sera disponible le mercredi 3 juin de 19 h à 20 h 30.
Au cours de cet entretien, elle partagera son parcours, ses inspirations et les coulisses de son travail d’écriture, tout en échangeant avec le public sur ses romans et ses personnages attachants.
Une occasion rare de découvrir son univers littéraire, d’en apprendre davantage sur son processus créatif et de dialoguer directement avec une figure marquante de la littérature québécoise contemporaine.
Les abonnées de la bibliothèque peuvent s'inscrire en ligne. Ils peuvent aussi, comme les non-membres, réserver leur place en communiquant au 450 455-5588.
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