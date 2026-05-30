Appel aux créateurs de Très-Saint-Rédempteur

La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur invite les artistes et artisans locaux à participer à une nouvelle édition de TS’Arts en fête, un rassemblement culturel mettant en valeur les talents de sa communauté.

L’événement se tiendra le samedi 13 juin, de 18 h à 21 h, au parc municipal du Centre communautaire, dans une ambiance festive et conviviale ouverte à toute la population.

Qu'on soit peintre, auteur, illustrateur, artisan, photographe, créateur textile, musicien ou passionné d’art sous toutes ses formes, cette soirée est une belle occasion de présenter ses œuvres, d’échanger avec les visiteurs et de faire rayonner sa créativité.

Les jeunes créateurs sont également invités à participer! Qu’il s’agisse de bijoux faits main, de dessins, de créations numériques, de couture, de bricolages ou de toute autre passion artistique, tous les talents méritent d’être découverts.

Une vitrine pour les talents d’ici

TS’Arts en fête vise à célébrer la richesse culturelle locale et à offrir une tribune aux résidents créatifs de Très-Saint-Rédempteur, peu importe leur expérience ou leur discipline artistique.

Les personnes intéressées à exposer ou vendre leurs créations peuvent communiquer avec Audrey Gauthier pour obtenir plus d’informations ou réserver leur espace : loisirs@tressaintredempteur.ca.