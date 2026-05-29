Trois cinéma en plein air cet été à Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare confirme le retour de son activité Cinéma en plein air pour la période estivale. À trois reprises, les citoyens pourront visionner trois films gratuitement sur grand écran dans un parc près de chez eux, collation comprise.

Les trois longs métrages seront présentés en version française dans les parcs suivantsde 19 h 30 à 21 h. Notons que des achats supplémentaires de collations seront possibles sur place. Il suffira de prévoir une carte de paiement. En cas de pluie, les activités de visonnement seront annulées.

Mardi 30 juin: Sauteurs au parc des Abeilles

L'aventure présente Mabel, une amoureuse des animaux qui saisit l'occasion d'utiliser la technologie, découvrant des mystères du monde animal qui dépassent tout ce qu'elle aurait pu imaginer.

Mardi 21 juillet: Marsupilami au parc Saddlebrook

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos!

Mardi 11 août: Robot sauvage au parc du Grand-Pré:

Suite au crash de son cargo de livraison, Roz, un robot utilitaire, se voit bloquée sur une île sauvage. Avec l'aide d'un renard nommé Escobar, ils vont essayer d'élever un bébé oie dont elle a malencontreusement cassé le nid.

Les spectateurs sont invités à apporter chaises et couvertures et à s'installer confortablement pour profiter pleinement de ces soirées.