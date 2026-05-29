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Culturel

Peinture et miniatures

La Maison Trestler accueille Jocelyn D'Amours

La Maison Trestler accueille Jocelyn D'Amours
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Photo: Christopher Chartier-Jacques

La Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion a ouvert ses portes le dimanche 24 mai pour le vernissage de la dernière exposition de l'artiste peintre Jocelyn D'Amours. Il y présente des oeuvres que l'on pourrait qualifier de minimalistes.

Son exposition présentée actuellement à la Maison Trestler est faite d'oeuvres miniatures monochromes et versant vers l'abstrait. Les pièces ont la particularité de ne pas être plus hautes ou larges de quelques centimètres. Cette miniaturisation à l'extrême ne fait cependant pas l'économie du détail. En effet, l'artiste invite ainsi les visiteurs à s'approcher et s'approprier leur interprétation des représentations.

Le choix artistique se veut aussi un constat de notre époque avec la rareté de l'habitation. « D'une part, les surfaces deviennent toujours de plus en plus cher. De l'autre, on vit dans un monde où tout est surchargé. On a tendance à voir un mur et mettre une grosse toile dessus. Je veux laisser place à l'imagination, d'être créatif dans la disposition de ce que l'on accroche au mur », explique Jocelyn D'Amours.

Ce dernier en est à sa deuxième exposition à la Maison Trestler.

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