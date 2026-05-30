Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Exposition collective La Route des Arts
Où: Édifce Laurier-Léger (199 rue Principale, Les Coteaux, J7X 1A1)
Quand: À voir jusqu'au 31 mai 2026 (samedis et dimanches de 13h à 16h30);
Exposition «Libre expression)
Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);
Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;
Samedi 30 mai 2026
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Bingo pour enfants de La Forêt des contes -Librairie
Où: 3 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: 10 h ou 13 h;
Municipalité des Cèdres
Quoi: Concours d'élégance des dépanneuses;
Où: Ancien aéroport des Cèdres (870 chemin Saint-Féréol, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1N3);
Quand: 8 h;
Ville de Hudson
Quoi: Café avec la mairesse Hutchison;
Où: Maison Halcro (539 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à midi;
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Quoi: Journée Familiale & Marché artisanal;
Où: Collège John Abbott ( 21 275 chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada, H9X 1S2);
Quand: 10 h à 15 h;
Ville de Hudson
Quoi: Auteurs-compositeurs à l'honneur - Femmes en musique;
Où: Hudson Creative Hub créatif (372 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: De 14 h à 17 h;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Ouverture de la plage;
Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0;
Quand: 10 h à 20 h;
Municipalité des Coteaux
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Quoi: La LNI fait escale à NDIP
Où: Parc des Éperviers (74 rue de la Rivelaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 8N9);
Quand: 15 h à 18 h 30;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Concert du Choeur des Gondoliers - Airs de fête ($$$);
Où: Édifice Gaétan-Rousse (110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 3l6);
Quand: 19 h 30;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Blues evening au Village des Écluses avec Father'n'Son;
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;
Quand: 19 h;
Dimanche 31 mai 2026:
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Ouverture de la plage;
Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0
Quand: 10 h à 20 h;
Ville de Hudson
Quoi: Exposition de voitures anglaises;
Où: Parc Saint-Thomas (78 rue Blenkinship, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 9 h à 16 h;
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