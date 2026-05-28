L'orgue patrimonial de 1906 au coeur d'un concert à Saint-Télesphore

Le samedi 13 juin à 19 h 30 et le dimanche 14 juin à 14 h, l'église de Saint-Télesphore sera l'hôte de la 10e Édition du concert-spectacle-bénéfice « Grandes orgues, Piano et gourmandises » sur l’orgue patrimonial J.E. Pépin de 1906 fraîchement restauré.

Le spectacle a pour thème : 150 ans d'histoire musicale. Ce concert est au profit de l’église patrimoniale Saint-Télesphore qui fête cette année sa 150e année de fondation de la Paroisse St-Télesphore (1876-2026).

La réputation de la qualité acoustique de l’église de Saint-Télesphore n’est plus un secret pour personne. Sa construction originale tout de bois lui confère un son unique, clair, chaleureux et une puissance sonore incomparable.

Pour les amoureux d'histoire, rappelons que c'est à la suite d'une souscription volontaire qui aura duré huit ans (1898-1906) que le curé H. Rodrigue Laberge (curé de la paroisse de 1898-1928) en fit l’acquisition au coût de 1 600 $.

L'orgue a été commandé et livré pour être assemblé à l'église en 1906 par Joseph-Émile Pépin, facteur d'orgues de Montréal. Inauguré le 13 mai. Sur les dix orgues qui furent fabriqués par la Maison J.E. Pépin, il en reste aujourd'hui seulement quatre au Québec qui sont encore fonctionnels, dont celui de Saint-Télesphore.

En plus des pièces jouées à l’orgue seul, l’organiste de concert Mélanie Barney sera entourée d’autres musiciens qui viendront s’ajouter au spectacle: Élodie Jacques flûtiste, Zackary St-Amant trompettiste et Jean-François McDonald directeur musical et professeur-fondateur de MildorViolon.com

En première partie, le concert accompagné à l’orgue sera transmis à partir du jubé en direct sur écran géant dans le chœur de l’église. Puis, en deuxième partie, tous les musiciens dans le chœur seront accompagnés cette fois au piano.

Pâtisseries, petites douceurs et café servis à la fin du concert. Les billets pour le concert sont en vente actuellement au prix populaire de 30$. Pour informations: Diane ou Paul McDonald 450-269-2313 et Gisèle Normandeau 450-265-3173