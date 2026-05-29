Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Exposition collective La Route des Arts

Où: Édifce Laurier-Léger (199 rue Principale, Les Coteaux, J7X 1A1)

Quand: À voir jusqu'au 31 mai 2026 (samedis et dimanches de 13h à 16h30);

Exposition «Libre expression)

Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);

Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;

Vendredi 29 mai 2026

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: Exposition Mon île en bleu | Vernissage à voir jusqu'au 5 juillet;

Où: Bibliothèque Marie-Uguay (1300 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 9E2);

Quand: 16 h à 18 h;

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Quoi: Salsa au Bord de l'eau

Où: 102 rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada, H9X 1L8);

Quand: 19 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: La nature prise sur le vif - Exposition de photos;

Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 19 h à 21 h;

Samedi 30 mai 2026

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Bingo pour enfants de La Forêt des contes -Librairie

Où: 3 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: 10 h ou 13 h;

Municipalité des Cèdres

Quoi: Concours d'élégance des dépanneuses;

Où: Ancien aéroport des Cèdres (870 chemin Saint-Féréol, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1N3);

Quand: 8 h;

Ville de Hudson

Quoi: Café avec la mairesse Hutchison;

Où: Maison Halcro (539 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à midi;

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Quoi: Journée Familiale & Marché artisanal;

Où: Collège John Abbott ( 21 275 chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada, H9X 1S2);

Quand: 10 h à 15 h;

Ville de Hudson

Quoi: Auteurs-compositeurs à l'honneur - Femmes en musique;

Où: Hudson Creative Hub créatif (372 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: De 14 h à 17 h;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Ouverture de la plage;

Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0;

Quand: 10 h à 20 h;

Municipalité des Coteaux

Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);

Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: La LNI fait escale à NDIP

Où: Parc des Éperviers (74 rue de la Rivelaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 8N9);

Quand: 15 h à 18 h 30;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Concert du Choeur des Gondoliers - Airs de fête ($$$);

Où: Édifice Gaétan-Rousse (110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 3l6);

Quand: 19 h 30;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Blues evening au Village des Écluses avec Father'n'Son;

Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;

Quand: 19 h;

Dimanche 31 mai 2026:

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Ouverture de la plage;

Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0

Quand: 10 h à 20 h;

Ville de Hudson

Quoi: Exposition de voitures anglaises;

Où: Parc Saint-Thomas (78 rue Blenkinship, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 9 h à 16 h;