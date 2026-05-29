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Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Exposition collective La Route des Arts 
Où: Édifce Laurier-Léger (199 rue Principale, Les Coteaux, J7X 1A1) 
Quand: À voir jusqu'au 31 mai 2026 (samedis et dimanches de 13h à 16h30); 

Exposition «Libre expression) 
Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre); 
Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026; 

Vendredi 29 mai 2026

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Quoi: Exposition Mon île en bleu | Vernissage à voir jusqu'au 5 juillet; 
Où: Bibliothèque Marie-Uguay (1300 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 9E2); 
Quand: 16 h à 18 h; 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Quoi: Salsa au Bord de l'eau 
Où: 102 rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada, H9X 1L8); 
Quand: 19 h à 22 h; 

Ville de Hudson
Quoi: La nature prise sur le vif - Exposition de photos; 
Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 19 h à 21 h; 

Samedi 30 mai 2026

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Bingo pour enfants de La Forêt des contes -Librairie 
Où: 3 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: 10 h ou 13 h; 

Municipalité des Cèdres 
Quoi: Concours d'élégance des dépanneuses; 
Où: Ancien aéroport des Cèdres (870 chemin Saint-Féréol, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1N3); 
Quand: 8 h; 

Ville de Hudson
Quoi: Café avec la mairesse Hutchison; 
Où: Maison Halcro (539 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 10 h à midi; 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Quoi: Journée Familiale & Marché artisanal; 
Où: Collège John Abbott ( 21 275 chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada, H9X 1S2); 
Quand: 10 h à 15 h; 

Ville de Hudson
Quoi: Auteurs-compositeurs à l'honneur - Femmes en musique; 
Où: Hudson Creative Hub créatif (372 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: De 14 h à 17 h; 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Ouverture de la plage; 
Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0; 
Quand: 10 h à 20 h; 

Municipalité des Coteaux 
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie); 
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0; 
Quand: 9 h 30 à 10 h 30; 

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
Quoi: La LNI fait escale à NDIP 
Où: Parc des Éperviers (74 rue de la Rivelaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 8N9); 
Quand:  15 h à 18 h 30; 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Concert du Choeur des Gondoliers - Airs de fête ($$$); 
Où: Édifice Gaétan-Rousse (110 rue Mathias, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 3l6); 
Quand: 19 h 30; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 
Quoi: Blues evening au Village des Écluses avec Father'n'Son; 
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0; 
Quand: 19 h; 

Dimanche 31 mai 2026: 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Ouverture de la plage; 
Où: 105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0
Quand: 10 h à 20 h; 

Ville de Hudson
Quoi: Exposition de voitures anglaises; 
Où: Parc Saint-Thomas (78 rue Blenkinship, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 9 h à 16 h; 

 

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