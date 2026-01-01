Akram Merabti témoigne de son expérience avec le culturisme

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Aussi connu sous le nom de bodybuilding, le culturisme est une discipline qui vise à développer ses muscles au maximum et de manière harmonieuse via l'entraînement physique, souvent en hypertrophie, la nutrition et surtout une résilience extraordinaire.

Bien que sa compétition ait lieu ce samedi 18 juillet, l'enregistrement du balado a eu lieu 5 semaines avant qu'Akram monte sur scène. Il parle donc de sa préparation et surtout des défis qu'ils rencontrent au fur et à mesure qu'il chemine et que son énergie chute drastiquement.

Dans le cadre de cet épisode de Balado, Néomédia s'entretient avec Akram Merabti qui se dévoue depuis quelques années à cette pratique sportive parfois mal perçue. En effet, même si le culturisme est souvent associé à la prise de stéroïdes ou encore à une gestion malsaine de son alimentation, ce n'est pas toujours le cas.

Akram Merabti se base ainsi sur son expérience pour faire la part des choses. Sculpter son corps comme il le fait, ce n'est pas facile, il l'admet, mais ça reste tellement valorisant selon lui.

Pratiquant uniquement le bodybuilding naturel, Akram n'hésite pas à critiquer ouvertement le manque de rigueur des organisateurs en matière de contrôle antidopage alors que les compétitions auxquelles il participe interdisent ces substances. Il déplore que seul le gagnant soit testé.

Récompenser l'effort avec Gym Tonic

En parallèle de sa carrière sportive, Akram a lancé sa propre entreprise: Gym Tonic, une application de mise en forme disponible dès lors.

Le projet est né d'un constat troublant : selon ses recherches, les 2/3 des abonnements en salle de gym sont annulés après à peine un mois. Pour contrer ce phénomène, l'application propose un système de récompenses aux utilisateurs qui démontrent une progression.

Pour tous les détails, Néomédia vous invite à écouter le balado.