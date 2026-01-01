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Entrevue audio avec Stéphane Léger

Parcourir le monde à la course par solidarité

durée 18h00
1 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

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Stéphane Léger, coureur d'endurance natif de la région, est l'invité de ce nouvel épisode du balado Néomédia. Dans celui-ci, l'athlète témoigne de son parcours sportif et personnel qui l'ont amené à se dépasser pour une bonne cause: amasser des fonds pour la fondation de l'hôpital Saint-Justine.

Au cours de l'entretien, il explique comment cette discipline est devenue un véritable mode de vie, abordant l'importance de la préparation physique et mentale, de la persévérance ainsi que de la gestion des moments difficiles.

Stéphane Léger évoque aussi sa réalité familiale et professionnelle, les sacrifices qu'impose la pratique d'un sport d'endurance ainsi que les motivations qui le poussent à relever de nouveaux défis. Tout au long de l'épisode, le coureur revient sur les défis qui l'ont amené à repousser constamment ses limites, tant sur les sentiers qu'au fil des ultramarathons auxquels il a participé dans le but d'aider son fils atteint d'un syndrome rare.

En partageant son expérience, ses conseils et sa passion pour un sport qui gagne en popularité, Stéphane partage les apprentissages tirés de ses plus longues épreuves, animé par le désir de se dépasser et d'inspirer ceux qui souhaitent, à leur tour, relever leurs propres défis.

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