Entrevue balado avec Jiana Saad, auteure d'un nouveau blogue Néomédia

Voir la galerie de photos

À compter du lundi 31 août, Jiana Saad, une enseignante et conférencière de Vaudreuil-Soulanges ayant complété et obtenu de nombreuses formations et diplômes en neuroscience, partagera son expertise avec vous, cher lecteur, dans le cadre d’une nouvelle chronique.

Auteure de trois ouvrages consacrés au développement personnel, Mme Saad s’intéresse particulièrement à la façon dont les émotions, les réactions et les mécanismes du cerveau peuvent influencer les décisions, les relations et la performance, tant dans la vie personnelle que professionnelle.

D’origine libanaise, Jiana a vécu la guerre civile au Liban avant d’arriver au Québec vers l’âge de 20 ans. Elle a ensuite travaillé pendant 16 ans comme enseignante d’anglais langue seconde avant de poursuivre différentes formations, notamment en intelligence émotionnelle, en résilience et en neurosciences. Elle détient également une maîtrise en éducation et un baccalauréat en enseignement professionnel.

Son approche repose donc sur ses études, mais elle n'hésite pas à tracer des liens avec ses propres expériences personnelles tout en faisant le pont grâce à des exemples du quotidien.

Une approche influencée par son parcours

Le vécu de Jiana Saad occupe également une place importante dans sa façon d’aborder les sujets qu'elle met de l'avant. Son expérience de la guerre et du déracinement l’a amenée à s’interroger sur les émotions, la résilience et ce qui permet de se reconstruire.

« Quand tu vis dans un stress à tous les jours, le stress devient ta norme [… Je pensais que j'étais guérie, mais finalement, j'ai reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et c'est là que mon cheminement a commencé », raconte Mme Saad.

Appliquer les neurosciences dans la vie de tous les jours

Que ce soit dans le cadre de ses conférences ou via sa nouvelle chronique avec Néomédia, Jiana Saad tente de rendre des notions compliquées accessibles à monsieur et madame tout le monde.

Selon elle, cette compréhension peut concrètement aider à prendre du recul face à une réaction impulsive, à mieux gérer le stress, à prendre des décisions plus réfléchies et à être davantage attentif aux signaux envoyés par les autres.

Son approche ne s'arrête toutefois pas à la théorie. Elle insiste sur l'importance de mettre en pratique des outils et de développer une certaine constance dans leur utilisation. Elle en proposera d'ailleurs parfois à la fin de ses textes hebdomadaires.

« Je n’offre pas des solutions. J’offre des pistes de réflexion », précise-t-elle, soulignant que c'est aux lecteurs de faire leurs propres constats et de déterminer comment ils peuvent appliquer certains principes à leur situation.

Réfléchir pour ensuite passer à l'action

Son blogue abordera des situations susceptibles de rejoindre les lecteurs dans leur quotidien en touchant à des enjeux parfois invisibles tels que les décisions, les émotions, la performance, les peurs, l’anxiété ou encore le stress.

Les textes seront alimentés par ses recherches continues dans les domaines de l’intelligence émotionnelle et des neurosciences. Jiana Saad souhaite ainsi proposer un contenu qui puisse dépasser la simple théorie et permettre aux lecteurs d’expérimenter certains outils dans leur quotidien.