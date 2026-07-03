Balado en rattrapage
CCIVS: le porte-voix des entreprises de la région
Dans ce nouvel épisode du balado Néomédia, notre journaliste reçoit Mélanie Bossé, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS). En une trentaine de minutes, elle démystifie le rôle de l'organisation et explique comment elle agit comme porte-voix des entreprises de la région.
Au fil du balado, notre invité brosse le portrait des principaux défis auxquels font face les petits et grands entrepreneurs d'ici. Mme Bossé en profite d'ailleurs pour faire le point sur les enjeux de transport, le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs ainsi que les impacts des décisions politiques pour une région qui connait un essor constant.
Elle souligne en quelques minutes l'importance du réseautage, du mentorat et de la collaboration entre les acteurs économiques qui forment le tissu entrepreneurial et innovant de Vaudreuil-Soulange.
Native du Nouveau-Brunswick et entrepreneure établie dans la région depuis une dizaine d'années, Mélanie Bossé partage d'abord son parcours et sa vision. À la tête de la CCIVS, elle souhaite poursuivre le développement en favorisant une participation plus inclusive de la communauté d'affaires, particulièrement du côté anglophone.
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