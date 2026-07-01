Balado Néomédia - Entretien avec Joanne Brunet
Portrait d'un organisme là pour les entrepreneurs depuis 4 décennies
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) célébrait cette année son 40ᵉ anniversaire, une occasion pour sa directrice générale Joanne Brunet d'inaugurer le tout premier balado de Néomédia et de dresser un portrait de l'organisme qui accompagne les entrepreneurs de la région depuis quatre décennies.
DEV offre un accompagnement aux entreprises à toutes les étapes de leur développement, soit pour le démarrage, la croissance, le financement et la recherche de relève.
Pour Mme Brunet, ce qui distingue la région, c'est son économie diversifiée, marquée par une croissance démographique qui a doublé en vingt ans, et sa position géographique stratégique par laquelle transite près de 70 % du commerce intérieur canadien.
Le territoire desservi par DEV compte environ 300 entreprises de transport et de logistique représentant 3 000 emplois. La richesse foncière dans le secteur industriel et commercial a augmenté de 60 % en cinq ans.
Sur le plan de l'achat local, DEV a joué un rôle central dans la transformation numérique des commerces depuis la pandémie, notamment via des programmes d'accompagnement terrain. L'organisme assume également la promotion touristique du territoire via tourismevaudreuil-soulanges.com, qui attire plus de 200 000 utilisateurs par année.
Dans cette entrevue, Joanne Brunet aborde les enjeux actuels de DEV et ses aspirations pour le développement économique de Vaudreuil-Soulanges.
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