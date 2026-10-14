Avis de procédure d’attribution ouverte

2026-17-PUB

Services techniques de soutien aux utilisateurs et de maintenance de l’infrastructure informatique

La Ville de L’Île-Perrot sollicite des offres auprès de firmes spécialisées afin de conclure un contrat de services techniques couvrant le soutien aux utilisateurs, la gestion, la surveillance, la maintenance et l’évolution contrôlée de son infrastructure de technologies de l’information pour les années civiles 2027, 2028 et 2029, avec possibilité de prolongation pour les années 2030 et 2031. Le prestataire de services devra réaliser les activités prévues de manière à maintenir la disponibilité, la sécurité, la performance et la continuité des opérations numériques municipales. Le mandat devra comprendre toutes les interventions récurrentes nécessaires à l’atteinte des résultats attendus, notamment la présence hebdomadaire d’un technicien à l’hôtel de ville, le soutien à distance, la surveillance des systèmes, la maintenance préventive, la gestion des incidents, la documentation ainsi que la reddition de comptes.

Toute personne ou entité intéressée à présenter une offre en réponse à cette demande doit se procurer les documents de procédure d’attribution ouverte par le biais du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse seao.gouv.qc.ca. Les documents peuvent être commandés à partir du 15 octobre 2026, selon les conditions d’utilisation du site.

Pour être recevable, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville sis au 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1, le 2 novembre 2026, au plus tard à 11 h (heure légale du Québec), conformément aux modalités prévues dans les documents de procédure ouverte.

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire."



Fait à L’Île-Perrot, ce 14 octobre 2026.



Jean St-Antoine, avocat, OMA