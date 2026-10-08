Avec option de renouvellement pour 2030 et 2031
Fourniture, livraison et disposition de divers matériaux granulaires pour 2027, 2028 et 2029
AVIS D’APPEL D’OFFRES 2026-STP-09
FOURNITURE, LIVRAISON ET DISPOSITION DE DIVERS MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR LES ANNÉES 2027, 2028 ET 2029 AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LES ANNÉES 2030 ET 2031
La Ville de Rigaud lance un appel d’offres public aux entreprises intéressées à soumissionner pour la fourniture, livraison et disposition de divers matériaux granulaires pour les années 2027, 2028 et 2029 avec option de renouvellement pour les années 2030 et 2031.
Le document d’appel d’offres est disponible sur le site de SEAO (système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec) au www.seao.ca et tout intéressé doit en obtenir une copie, à ses frais, directement selon les instructions prévues à ce système.
Les soumissions seront reçues aux bureaux de la Ville de Rigaud, situés au 106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Québec, J0P 1P0, jusqu’à 10 h 00, le 29 octobre 2026, dans une enveloppe scellée portant l’inscription « Appel d’offres 2026-STP-11 – Fourniture, livraison et disposition de divers matériaux granulaires pour les années 2027, 2028 et 2029 avec option de renouvellement pour les années 2030 et 2031 » à l’attention du service du greffe et des affaires juridiques :
Appel d’offres 2026-STP-03
Service du greffe et des affaires juridiques
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Les soumissions seront ouvertes publiquement, à la salle du conseil de l’hôtel de ville à 10 h 15 le 29 octobre 2026, à la même adresse.
La présente demande de soumissions ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des soumissionnaires et la Ville de Rigaud ne s’engage aucunement à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des soumissions reçues. Elle n’assume aucune obligation ni responsabilité envers les soumissionnaires qui renoncent, en déposant une soumission, à toute réclamation contre la Ville.
La décision du conseil sera prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’ouverture des soumissions.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez communiquer par écrit seulement, par courriel, à l’adresse greffe@ville.rigaud.qc.ca.
Donné à Rigaud, le 8 octobre 2026.
Vanessa Beaulieu
Greffière adjointe
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Services professionnels d’ingénierie, d’environnement et de contrôle des matériaux pour divers projets d’infrastructures
Appel d’offres 401-110-27-01 Titre Services professionnels d’ingénierie, d’environnement et de contrôle des matériaux pour divers projets d’infrastructures sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion Date et heure d’ouverture 4 novembre 2026, à 11:00:00 Informations supplémentaires soumissions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ...LIRE LA SUITE
Une firme d’experts comptables pour des services professionnels en audit financier
AVIS PUBLIC SÉAO La Municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges recherche, par la présente procédure ouverte (appel d’offres public), une firme d’experts comptables pour des services professionnels en audit financier pour les années 2026, 2027 et 2028. Les documents de la procédure ouverte ainsi que ses modifications ...LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire
Conformément aux articles 794 à 800 du Code civil du Québec, avis est donné que l’inventaire des biens et dettes de la succession de Geneviève Benatar née Ferrandiz, décédée le 18 juin 2026, a été clôturé le 27 septembre 2026. Le liquidateur de la succession est David Benatar. L’inventaire peut être consulté à l’adresse ...LIRE LA SUITE