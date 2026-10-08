Appel d’offres 401-110-27-01 Titre Services professionnels d’ingénierie, d’environnement et de contrôle des matériaux pour divers projets d’infrastructures sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion Date et heure d’ouverture 4 novembre 2026, à 11:00:00 Informations supplémentaires soumissions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 8 octobre 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce septième (7e) jour du mois d'octobre deux mille vingt-six (2026).

Dominique Fréchette

Agente de bureau - Approvisionnement