Avis de clôture d'inventaire

Conformément aux articles 794 à 800 du Code civil du Québec, avis est donné que l’inventaire des biens et dettes de la succession de Geneviève Benatar née Ferrandiz, décédée le 18 juin 2026, a été clôturé le 27 septembre 2026.

Le liquidateur de la succession est David Benatar.

L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante : 78 Du Domaine à Notre-Dame-de-l’Ïle-Perrot – QC – J7W 1E1, sur rendez‑vous en appelant au préalable au 514-515-1260.

Fait à Notre-Dame-de-l’Ïle-Perrot, le 28 septembre 2026.

