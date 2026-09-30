AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

AVIS PUBLIC VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES OU DE DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES Article 513 de la Loi sur les Cités et Villes (R.L.R.Q., c. C-19) AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : Lors de sa séance du 22 septembre 2026, le conseil de la Ville d’Hudson a adopté la résolution R-2026-09-216 par laquelle il ...