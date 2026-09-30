AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
À la suite du décès de Monsieur Richard Simard survenu le 12 juin 2026, un inventaire des biens du défunt a été dressé conformément à la loi. Cet inventaire peut être consulté par les personnes intéressées, en communiquant avec la liquidatrice, Line Simard, au 339 25e Avenue, L’Île-Perrot J7V 6H9.
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